Mangueirão: Secretário da Seel cita eleição na FPF como motivo do cancelamento da vistoria da CBF

A possível vinda da Seleção Brasileira para a reinauguração do Mangueirão, diante da Argentina, sofreu um “abalo”. O cancelamento da vistoria que seria realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira (14), em Belém, foi cancelada e um dos motivos é a demora na eleição da presidência da Federação Brasileira de Futebol (FPF), segundo o secretário da SEEL, Nivan Noronha

VEJA MAIS

Em entrevista a um portal de Belém, o secretário da SEEL, o cancelamento da visita envolve a “novela” da eleição da FPF, que já foi cancelada por quatro vezes. Nivan Noronha afirmou que ainda existe uma conversa do governador do Estado, Helder Barbalho, com a CBF e citou a eleição na FPF.

“Essa tratativa foi feita diretamente com o governador, mas o motivo principal é a situação da FPF, que é o braço direito da CBF no Estado. Precisa ser resolvido”, disse.

VEJA MAIS

A FPF gerencia o futebol do Pará, teria que eleger um novo presidente no final de dezembro de 2021, mas até o momento nada ocorreu, mesmo com a chegada de Graciete Maués, presidente da Tuna, que assumiu de forma interina a FPF, justamente para dar andamento à eleição, não conseguiu. A nova data da eleição da instituição está marcada para o dia 29 deste mês, na Sede do Pará Clube, em Belém. Duas chapas disputam o poder do futebol paraense, uma encabeçada por Ricardo Gluck Paul e outra por Paulo Romano.