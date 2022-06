Equipe da FPF pretende fazer 'lobby' em visita técnica da CBF às obras do Mangueirão; entenda

As obras de requalificação do Mangueirão ganham um novo episódio. Na próxima semana, uma equipe da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem à Belém para uma visita técnica às obras da arena paraense. Junto à comitiva, integrantes da Federação Paraense de Futebol (FPF), farão as honras, com interesse direto na escolha do estádio para a partida amistosa entre Brasil e Argentina, marcada para o dia 22 de setembro.

Do lado paraense, farão parte do encontro o Diretor de Competições, Del Filho, o candidato à presidência da FPF, Paulo Romano, e o diretor da Federação, Raimundo Feliz. Além deles, estará presente o secretario de obras do Estado, Ruy Cabral, e o titular da SEEL, Nilvan Noronha.

A vinda ao Pará ocorre como parte das vistorias programas na praça esportiva, que deseja sediar o clássico das Américas. O interesse do governo estadual é trazer a partida na reabertura do estádio e, para isso, uma espécie de "lobby" para convencer a CBF a trazer a partida para Belém, uma vez que vários estádios já anunciaram o interesse em ter a partida, entre eles praças dos Estados Unidos. O interesse estrangeiro se dá através de um contrato comercial da CBF com a empresa Pitch, que detém os direitos dos amistosos da seleção brasileira.

Em solo nacional, São Paulo e Manaus, já sinalizaram interesse. De acordo com o candidato à presidência da FPF e integrante da comissão que vai receber os membros da CBF, Paulo Romano, a presença dele se deu por conta dos compromissos anteriores. "Por eu ser membro da Comissão Nacional de Inspeção de Estádios, recebi o convite. Vamos estudar a situação do Mangueirão e reunirmos e sabemos das exigências", disse.

O duelo contra a Argentina será o último antes da Seleção Brasileira seguir para o Catar, onde vai disputar a Copa do Mundo entre novembro e dezembro deste ano. Já o palco esportivo paraense segue fechado desde o ano passado e passa por uma reforma cuja reforma já consumiu cerca de R$ 200 milhões e está com cerca de 70% das obras concluídas.

Mudanças

Ao final, o novo estádio terá rampas rampas de acesso, instalação de novo gramado, mudança das cadeiras, criação de quatro restaurantes. Além das tradicionais elevações nos lados A e B, serão construídas duas novas rampas em cada setor. Elas levarão os torcedores diretamente para o setor das cadeiras, que será ampliado até a beira do gramado, no formato de "arena".

Além das rampas de acesso, serão construídos novos "vomitórios", uma espécie de "mini-rampas" que ligam as elevações principais às arquibancadas. Ao todo, entre rampas principais e "vomitórios", serão construídas 14 novas estruturas. O amistoso contra a Argentina será o último antes da Seleção Brasileira seguir para o Catar, onde vai disputar a Copa do Mundo entre novembro e dezembro deste ano.