Comissão Eleitoral da FPF divulga novo edital com data para escolha de presidente; entenda

Depois de bater o martelo sobre a data das eleições para escolha do presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), a Comissão Eleitoral formada para conduzir o pleito divulgou o novo edital de convocação, conforme mandam as diretrizes eleitorais, notificando assim todas os clubes e ligas com direito a voto.

Assim, espera-se que o processo eleitoral para a escolha do presidente que vai substituir a interina Graciete Maués pelos próximos quatro anos, seja finalmente realizada, seis meses após a data inicial prevista. No início deste mês, após o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) conceder uma liminar favorável ao Ministério Público do Pará (MPPA), que pressionou a entidade em face da realização das eleições, a comissão eleitoral FPF optou pela nova data.

Conforme o edital, a sessão eletiva será instalada a partir das 10 horas da manhã e tem o encerramento previsto para às 16 horas. Ainda segundo o documento, só poderão concorrer ao cargo, as chapas com registros protocolados na Secretaria da Federação com 10 dias de antecedência ao pleito, mediante exigência da Lei Pelé (Lei de número 9.615/1998), bem como estatuto da federação e demais normas estabelecidas pela Comissão Eleitoral.

Participam da votação as entidades de cunho profissional, ligas e associações amadoras e as ligas esportivas municipais. Assinam o documento os integrantes da comissão, Marcelo Liendro da Silva Amaral (Presidente), Jaciel de Moraes Papeleo Paes (Vice-presidente) e Iago Felipe Xavier Simões (Secretário). Duas chapas concorrem ao cargo. Uma encabeçada pelo ex-presidente do Paysandu, Ricardo Gluck Paul, e outra com o ex-diretor da FPF, Paulo Romano.