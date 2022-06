Comissão eleitoral revoga edital e eleições da FPF têm nova data; pleito ocorre no final de junho

As eleições da Federação Paraense de Futebol foram novamente adiadas. Após o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ-PA) conceder uma liminar favorável ao Ministério Público do Pará (MPPA), na última quarta-feira (1°), a comissão eleitoral da Federação Paraense de Futebol (FPF) decidiu realizar o pleito no próximo dia 29 de junho.

Segundo o documento publicado no site da FPF, a comissão eleitoral decidiu revogar o edital que previa as eleições para 9 de junho. A justificativa é que a comissão pode ser alvo de medida liminar, 'o que pode gerar prejuízo a Federação Paraense de Futebol e seus filiados'.

Uma das decisões tomadas pela Justiça é que as ligas e clubes não profissionais excluídos do processo seletivo, sejam recolocados. E que a lista de votantes seja a mesma do primeiro edital das eleições, que estavam previstas para ocorrer em dezembro de 2021.

Em caso de descumprimento da ordem judicial, será aplicada a multa diária de R$ 10 mil à presidente da FPF, Graciete Maués, ou ao presidente da comissão eleitoral, Marcelo Liendro da Silva Amaral.