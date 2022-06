Novo gramado do estádio Mangueirão começa a ser plantado; veja

O novo gramado do estádio Mangueirão, em Belém, começou a ser plantado. Na noite da última terça-feira (31), em cerimônia que contou com a presença do Secretário de Obras Públicas (Sedop), Ruy Cabral, foram utilizados 12 pacotes com cerca de 300 a 400 kg de grama, distribuídos em toda a superfície do estádio. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo Governo do Estado.

VEJA MAIS:

“Queremos entregar aos jogadores um gramado da melhor qualidade e no padrão FIFA, um gramado em que todos terão a oportunidade de ver excelentes jogos. Por isso, nós temos toda a confiança que dará certo e hoje é um dia festivo com o plantio da primeira sementinha de uma das peças mais importantes para o Novo Mangueirão que é o gramado de jogo”, pontuou Ruy Cabral.

Tipo de gramado

Cerimônia contou com a presença do titular da Sedop, Ruy Cabral (Alex Ribeiro / Ag. Pará)

De acordo com o Governo do Pará, o tipo de grama que está sendo plantada no Mangueirão é a “Bermuda Celebration”. Este modelo foi utilizado em todos os estádios da Copa do Mundo de 2014.

O diretor técnico da obra no Mangueirão, Alexandre Vieira, explica que a "Bermuda Celebration" é uma grama de mais fácil adequação a qualquer tipo de clima, principalmente o tropical.

“A 'bermuda celebration' é largamente usada nas arenas de futebol de países de clima quente. É um gramado padrão FIFA que não deixa a desejar de nenhum outro e já foi outros estádios de importância do Brasil, como o Morumbi e o Engenhão. Além disso, vários estádios e centros de treinamento que tem o uso intensivo, usam esse tipo de grama", explicou

Processos

O procedimento de plantio do gramado do Mangueirão será dividido em três etapas. No primeiro, que foi realizado na terça, se distribui as mudas no solo ao longo de toda a superfície do campo, de maneira homogênea.

No segundo processo se utiliza ferramentas para enterrar as mudas no solo e posteriormente aplicar um material orgânico, fazendo uma leve cobertura em torno de um centímetro em todo o gramado. Em seguida será aplicado outra camada de um centímetro do mix de material orgânico. Logo depois será feito o adensamento das mudas com um rolo liso.

O terceiro e último processo é a aplicação de fertilizantes. A química será usada periodicamente, para nutrir e formar o gramado todo. De acordo com a Sedop, o gramado estará apto para receber partidas de futebol entre 60 e 80 dias.

Obras no Mangueirão

A entrega do Olímpico, aliás, segue prevista para setembro e na expectativa de ter o clássico Brasil x Argentina como marco da reinauguração, com um público previsto em mais de 50 mil espectadores.

Entre as mudanças que serão implementadas no novo estádio estão a construção de novas rampas de acesso, mudança das cadeiras e a criação de quatro restaurantes.

Uma das alterações propostas pelo projeto é a criação de uma zona mista. Agora a entrada dos jogadores dos dois times ao campo será junta, de acordo com o padrão FIFA. Para que isso ocorra, todos os vestiários do estádio serão realocados para o Lado B (tradicional da torcida do Paysandu). O espaço onde ficava o vestiário no Lado A (tradicional da torcida do Remo) será demolido e, no lugar, será construído uma espécie de museu ou memorial.