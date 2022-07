Diretoria da FPF visita obras no Mangueirão e presidente avalia: 'não deixará nada a desejar'

O novo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, visitou nesta sexta-feira (1º) o canteiro de obras do estádio Mangueirão, em Belém. Segundo a FPF, a diretoria da entidade foi convidada pelo próprio Governo do Pará, por meio do secretário adjunto da Seel, Victor Borges.

"Conheço 90% das arenas construídas para a Copa do Mundo de 2014 e com certeza, em nível de serviços e comodidade para o torcedor, o Mangueirão não deixará nada a desejar", disse Gluck Paul após a visita.

Foi anunciado na noite da última quinta-feira (30) que mais de 1.700 cadeiras serão instaladas no Mangueirão. Segundo informações da Agência Pará, de um total de 50 mil que serão instaladas, já foram colocadas 880 entre o nível da arquibancada e no nível das cadeiras, todas redobráveis e com encosto.

O Mangueirão está fechado para obras desde fevereiro de 2021. A última partida no estádio foi no dia 24 de fevereiro, Remo 2 x 1 Brasiliense-DF, pela final da Copa Verde ainda do ano 2020, já que a competição entrou no ano seguinte, por conta do atraso do calendário diante da pandemia da covid-19.

Polêmica com a FPF

O Pará sofreu uma derrota nos bastidores na tentativa de trazer para a reabertura do Mangueirão a partida entre Brasil e Argentina. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, o palco do Superclássico das Américas será a Arena Neo Química, de propriedade do Corinthians, em São Paulo (SP). A decisão, segundo a entidade, se deu por causa do atraso na escolha do novo presidente da FPF.

Segundo um ofício enviado pela CBF, no dia 9 de junho, a decisão por não jogar na reabertura do Mangueirão reside no fato de que a FPF "não se encontra regular perante a entidade". As eleições para o cargo máximo na federação ocorreram 20 dias depois.

Assim que foi eleito, Ricardo Gluck Paul disse que vai ao Rio de Janeiro na próxima semana tratar da regularização da FPF perante a CBF. Após esse processo ser realizado, ele afirmou que vai discutir uma possível vinda da Seleção Brasileira a Belém.