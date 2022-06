Com Rayssa Leal, Brasil terá 17 representantes em torneio pré-olímpico de skate street

Os medalhistas olímpicos Kelvin Hoefler e Rayssa Leal e a bicampeã mundial Pamela Rosa lideram a lista de brasileiros que representam o país no pré-olímpico. A competição será realizada em Roma, na Itália, entre os dias 26 e junho e 3 de junho. O torneio inicia o ciclo para as Olimpíadas de Paris 2024. Ao todo, o Brasil terá 17 atletas na disputa.

A competição somará pontos para o ranking mundial, que é o critério usado para as Olimpíadas. O torneio será muito parecido com a disputa em Tóquio e na Liga Mundial. Os skatistas devem demonstrar voltas completas e manobras individuais.

Uma das regras do pré-olímpico garante que os cinco melhores skatistas do mundo e os medalhistas em Tóquio podem entrar direto na segunda fase do torneio. Este critério da Federação Internacional da modalidade, beneficia três skatistas do Brasil: Kelvin Hoefler, Rayssa Leal e Pâmela Rosa.

O torneio de Roma não terá a participação de dois atletas que são promessas brasileiras: Virginia Fortes-Águas, campeã da liga europeia, e Lucas Rabelo. Os dois skatistas estão se recuperando de lesões no joelho.

Os participantes brasileiros deste pré-olímpico são a mistura de skatistas renomados e da nova geração.

Confira a lista de atletas:

Feminino

Carla Karolina (17 anos)

Gabriela Mazetto (24 anos )

Kemily Suiara (21 anos)

Marina Gabriela (19 anos)

Pâmela Rosa (22 anos)

Rayssa Leal (14 anos)

Masculino

Eduardo Neves (20 anos)

Felipe Gustavo (31 anos)

Filipe Mota (15 anos)

Gabryel Aguilar (23 anos)

Giovanni Vianna (21 anos)

Ivan Monteiro (22 anos)

João Lucas Alves (21 anos)

Kelvin Hoefler (28 anos)

Wacson Mass (22 anos)

Wilton Souza (28 anos)

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)