Rayssa Leal vence etapa dos X-Games em Chiba, no Japão

A skatista Rayssa Leal venceu X-Games de Chipa, no Japão. A brasileira subiu ao lugar mais alto do pódio neste sábado (24) após ter a melhor performance entre as mulheres no skate street (estilo praticado em obstáculos de rua). O melhor resultado da Fadinha em X-Games havia sido um quarto lugar, em 2019, em Mineápolis, nos Estados Unidos.

Vice-campeã olímpica em Tóquio, Rayssa deixou pra trás a anfitriã Funa Nakayama - bronze nas olimpíadas - na segunda colocação e a australiana Chloe Covell na terceira. As brasileiras Pâmela Rosa e Gabriela Mazetto também foram à final mas terminaram em sexto e em sétimo respectivamente.

Entre os homens, o cearense Lucas Rabelo ficou em quarto lugar e o paulista Kelvin Hoefler - prata em Tóquio - acabou a final em sétimo. O pódio do street masculino foi 100% japonês, com Yuto Horigome, campeão olímpico, no topo, seguido por Daiki Ikeda e Sora Shirai.