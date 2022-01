É do Pará! Deiveson Figueiredo vence Brandon Moreno e reconquista cinturão do UFC

O paraense Deiveson Figueiredo reconquistou o cinturão peso-mosca do UFC de volta. Na madrugada deste domingo (23), no UFC 270, em Anaheim (EUA), o Daico derrotou o mexicano Brandon Moreno. No co-main event da noite, Deiveson, que é de Soure, Marajô, levou a melhor nessa rivalidade que ultrapassa o octógono.

A luta

Os dois primeiros rounds foram equilibrados. Ambos os lutadores passaram mais tempo se estudando, que de fato trocando golpes significativos. No terceiro round, Deiveson acertou um soco de esquerda, mas perdeu o equilíbrio e não conseguir vantagem.

Moreno aproveitou para encaixar golpes e tentar se recuperar, até que nos últimos 10s, Deiveson derrubou Brandon com uma direita, mas o tempo acabou antes que o paraense pudesse finalizar.

Os dois últimos rounds foram de muita provocação e trocações. Deiveson e Brandon conseguiram conectar golpes e levantar a torcida. Principalmente nos últimos segundos, os lutadores deixaram de lado os planos iniciais e partiram para cima um do outro, com uma sequência de socos.

Apesar do equilíbrio, os juízes deram vitória unânime - ainda que apertada - para um emocionado Deiveson, que reconquistou o cinturão.