Remo apresenta atacante Jean Silva que afirma: 'Estrutura que clubes de Série A não têm'

Indo para a terceira semana de trabalho após o início da pré-temporada, o Remo continua apresentando as caras novas para 2023. Na tarde de terça-feira (27) foi a vez do atacante Jean Silva. Após ter 'namorado' em vários outros momentos, desta vez Jean e o clube conseguiram concretizar a união.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Na entrevista coletiva, Jean falou sobre a vinda: "Estou feliz por finalmente estar vestindo essa camisa tão pesada e encontrar uma estrutura que clubes de Série A não tem. O projeto que o clube me proporcionou e a todos os atletas, está sendo incrível. Tomei a decisão correta", afirmou.

VEJA MAIS

Jean Silva também falou sobre o que já conhecia do Remo, antes de acertar a ida para o Leão. Sem revelar nomes, o atleta contou que já foi companheiro de alguns jogadores do atual elenco azulino. O atacante também fez questão de exaltar a torcida do Remo.

"Já enfrentei algumas vezes essa grande equipe e essa torcida que me fez arrepiar. Já me fez olhar para os meus companheiros e falar 'hoje vai ser complicado'. Já joguei com grande parte que está aqui, são grandes nomes, grandes jogadores, a equipe está sendo formada e criando identidade. Tem tudo para dar certo", concluiu.

Jean Silva chega para disputar uma vaga no time titular do técnico Marcelo Cabo. O novato terá a concorrência de Ronald, Pedro Sena, Tiago Mafra, Fabinho, Muriqui, Diego Tavares e Ricardinho.