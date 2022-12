Zagueiro do Remo avalia primeiras semanas de trabalho com Marcelo Cabo: 'Agrega muito'

Atual campeão paraense, o Clube do Remo caminha rumo à estreia no Parazão de 2023. No próximo dia 21 de janeiro, os azulinos enfrentam o Independente de Tucuruí, no Baenão. Nos últimos dias, os jogadores têm passado por uma série de ajustes e prometem muito empenho logo de início.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Uma das missões mais difíceis de um time é resguardar a defesa, função dada aos zagueiros. Wendel Lomar, remanescente da temporada de 2022, é um dos candidatos a titular na onzena do técnico Marcelo Cabo. Para ele, o Leão Azul de 2023 será repleto de desafios, com muito empenho dos atletas envolvidos.

"É um novo ano, um novo grupo, novas metas. O grupo foi formado com o intuito de alcançar todas as competições que iremos disputar. Estamos trabalhando bem, temos uma equipe forte, competitiva. Acredito que teremos uma ótima temporada", acredita Lomar.

Sob o comando de Cabo, o Remo deve ter uma nova postura, diferente daquela vista na Série C, que encerrou para os azulinos com Gerson Gusmão no comando. "Os treinos estão sendo produtivos, muito intensos também. A gente vem aprendendo a filosofia dele a cada dia, conhecendo o trabalho, adaptando ao método, tudo de forma muito positiva. Cabo é um cara muito experiente e agrega muitas coisas para nós", elogia.

VEJA MAIS



Até o momento não há certeza de quem será o titular na parte defensiva do esquema remista. No entanto, Lomar se mantém confiante, não só por ele, mas pelos companheiros que concorrem a uma das duas vagas. Correm por fora Diego Ivo, Ícaro, Diego Guerra e Jonilson.

"Isso não significa nada, porque os zagueiros são bem qualificados e estamos treinando muito bem. Estamos à disposição do técnico e sempre em prol de ajudar a equipe, o Clube do Remo a ter o melhor desempenho em campo. Eu aprendo muito com os companheiros e eles comigo. Não tem competição", garante o zagueiro, que se mostrou triste com a partida do Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

"Recebemos com profunda tristeza e lamento. Infelizmente o rei e ícone do futebol mundial nos deixou. Principalmente para nós brasileiros, onde ele levou o nosso futebol para o mundo todo. Espero que Deus conforte os corações das famílias e todos os amigos. Lamentamos muito essa perda", finaliza.