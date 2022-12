Presidente do Remo fala sobre 2023 e afirma sobre elenco: ‘Condições de ser o da Série C'

Antes mesmo da virada do ano, Remo já deu o pontapé inicial na temporada 2023. A equipe realiza a pré-temporada no Estádio do Baenão em preparação para mais um ano de competições. Um dos aspectos curiosos para o novo calendário, é que este será o último ano do presidente Fábio Bentes à frente do Leão.

Pensando nisso, a equipe de O Liberal conversou com o mandatário azulino, que falou sobre as perspectivas para 2023, o mercado de transferências e uma avaliação dos quatro anos como presidente do Remo. Fábio destacou que o Leão terá um maior poder financeiro para investir – por causa da extinção das dívidas trabalhistas – e apontou que o elenco já está próximo do que deve ser na Série C:

"Vamos ter a maior capacidade de investimento no futebol. Montamos um time para o Campeonato Paraense que já teria condições ser o da Série C. Trouxemos jogadores que têm perfil para ficar e consolidar. Tem dois ou três que ainda vamos avaliar o desempenho, mas o restante vem de um ano muito positivo, então já consideramos um elenco pré-montado. Claro que na virada do Parazão para o Brasileiro, vamos fazer contratações pontuais", afirmou Bentes.

Competições

O Remo começa a temporada como atual campeão estadual e na busca pelo título de número 48. Mas não para por aí. O Leão tem a Copa do Brasil e Copa Verde pelo caminho, torneios importantes muito também pelo aspecto financeiro. Porém, o principal objetivo do ano continua sendo o mesmo de 2022: o retorno à Série B.

"São competições importantes, a Copa do Brasil é a que mais se arrecada. Então, para a gente é fundamental passar duas ou três fases. Vamos também buscar ser campeões da Copa Verde. É interessante porque já nos coloca na terceira fase da Copa do Brasil. Entendo que o time está preparado para isso. Trouxemos um treinador de qualidade [Marcelo Cabo]. Por fim, é terminar o ano com o acesso da Série B, com o apoio da torcida - o que nunca faltou e não tenho o que reclamar. O torcedor vai ser mais fundamental ainda para conseguir voltar para a Série B", disse o mandatário.

VEJA MAIS

Avaliação

Reeleito em dezembro de 2020 para um segundo mandato, Fábio Bentes entra no último ano à frente do clube. O dirigente concluiu fazendo uma avaliação deste período como presidente do Remo. Fábio admitiu os altos e baixos, mas fez questão de definir a gestão como positiva até aqui, especialmente na parte administrativa e exaltar os títulos conquistados em campo.

"A gente avalia como uma passagem positiva até aqui. É óbvio que tiveram bons e maus momentos. Mas o torcedor lembra nas minhas primeiras entrevistas que a minha prioridade era a reestruturação administrativa e do patrimônio do Remo. Claro que os resultados em campo são fundamentais, mas entendemos que para termos mais resultados, precisávamos resolver as dívidas trabalhistas. No 1° semestre de 2023 vamos zerá-las e isso é uma meta histórica. Há cinco anos diziam que isso era impossível. Segundo, que a gente pudesse abrir o nosso Estádio, comprar um CT, montar o NASP. Isso vai ser importante para o Remo também no futuro. Terceiro, chegamos em seis finais, conquistamos três títulos e um acesso. Estamos pavimentando o caminho para que o Remo possa evoluir", concluiu.