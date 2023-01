TBT: Perto de estreia no Parazão 2023, Paysandu relembra vitória sobre o Bragantino na Curuzu; veja

O Paysandu estreia no Parazão 2023 no próximo domingo, contra o Bragantino, na Curuzu. A partida será às 9h45. Praticamente nas mesmas condições as duas equipes se enfrentaram no dia 27 de janeiro de 2019, na época pela 2ª rodada do estadual. Nas redes sociais o Papão relembrou a partida, que terminou com vitória bicolor por 2 a 1.

O #TBT alviceleste ressaltou o fato do duelo ter sido também em um domingo de manhã, "um jogo eletrizante e empurrados pela Fiel", cita a postagem. Assista:

Na ocasião, o atacante Caion abriu o placar aos 2 minutos da primeira etapa e o meia Marco Antônio balançou as redes aos 48 do segundo tempo, garantindo o triunfo e a lideança do grupo na época. Arian Taperaçu descontou para o Tubarão.

O período também marcou o início da trajetória dos atacantes Vinícius Leite e Nicolas com a camisa bicolor. O técnico era João Brigatti.

O outro lado

O Parazão 2019, porém, não é uma grande lembrança para os bicolores. A equipe terminou o torneio na quarta colocação, atrás do próprio Bragantino, Independente de Tucuruí e Remo.

Ficha técnica

Paysandu 2 x 1 Bragantino

Data: 27/01/2019

Hora: 10h

Local: Curuzu, em Belém (PA)

Renda: R$ 214.180,00

Público: 8.921 (pagantes); 4.586 (sócios bicolores); 1.579 (cadenciados); 15.086 (total).

Árbitro: Joelson Nazareno Ferreira Cardoso (PA)

Assistentes: Hélcio Araújo Neves e Jhonatan Leone Lopes (PA)

Cartões amarelos: Caion (P); Paulo de Tárcio e Bruno Limão (B)

Cartão vermelho: Ricardo Capanema (B)

Paysandu: Mota; Bruno Oliveira (Caíque Oliveira), Micael, Victor Oliveira e Bruno Collaço; Jhony Douglas, Alan Calbergue (Marcos Antônio) e Leandro Lima; Nicolas (Felipe de Jesus), Vinícius Leite e Caion. Técnico: João Brigatti.

Bragantino-PA: Axel Lopes; Bruno Limão, Romário, Gabriel e Esquerdinha; Ricardo Capanema, Paulo de Tárcio, Will (Keoma) e Marco Goiano (Lukinha); Pecel Oliveira e Arian (Fidélis). Técnico: Agnaldo de Jesus.