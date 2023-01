Paysandu: Meia venezuelano pode ir para a base, revela presidente; saiba mais

Uma das principais novidades do Paysandu para a temporada 2023 é a aposta em jogadores estrangeiros. E mais um ainda pode ser confirmado: o meia venezuelano Andrés D'Agostino.

Em conversa com a equipe de O Liberal no lançamento do Parazão 2023, que ocorreu na última sexta-feira (6), o presidente bicolor, Maurício Ettinger, explicou sobre a situação do atleta. De acordo com o dirigente, ainda não há um posicionamento se o jogador ficará na base ou com o elenco profissional.

"[O D'Agostino] está fazendo testes, não sabemos se vai ficar na base ou vai treinar junto no profissional. Mas ainda é muito cedo, está treinando e ainda estamos vendo o que vamos fazer", revelou Maurício.

Se D'Agostino ainda não está garantido, por outro lado o Paysandu já trouxe o volante paraguaio Jorge Jiménez, o zagueiro colombiano Henríquez Bocanegra e o meia venezuelano Robert Hernández. Um esquadrão latino para as opções do técnico Márcio Fernandes.

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no dia 22 de janeiro (um domingo), às 17h, contra o Bragantino, no Estádio da Curuzu. Acompanhe a cobertura completa do Parazão 2023 pelo portal OLiberal.com.