Cara nova na Curuzu: novo lateral do Paysandu, Juan Tavares desembarca em Belém

Após ser anunciado pelo Paysandu, o lateral-esquerdo Juan Tavares, de 20 anos, desembarcou em Belém nesta madrugada. O jogador que foi companheiro do ídolo bicolor, Nicolas, chega ao Papão para disputar uma vaga no time titular com o experiente Eltinho.

Juan Tavares é natural de Brasília (DF) e estava defendendo a camisa do Goiás-GO, mesmo clube em que o atua o atacante Nicolas, ex-Papão. O jogador estava no clube Esmeraldino desde a categoria Sub-14 e conquistou vários títulos na base do clube alviverde. A estreia no profissional ocorreu na temporada 2021 e disputou quatro jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador também fez parte do elenco Sub-20, jogou a Copa São Paulo, Campeonato Goiano Sub-20, além da Copa Verde.

Com a chegada de Juan Tavares, o Paysandu encerra as contratações antes do início da disputa do Campeonato Paraense. O Papão estreia na competição estadual no próximo domingo (22), às 9h45, contra o Bragantino, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.