Favorito ao título, Novak Djokovic perde para tenista 123º do mundo e cai em Indian Wells

No torneio de Indian Wells, uma surpresa agitou as quadras. O favorito ao título e líder do ranking da ATP, Novak Djokovic, foi surpreendido na madrugada desta terça-feira pelo italiano Luca Nardi, de 20 anos e atual número 123 do mundo. O placar final ficou em 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Com a inesperada derrota, Djokovic se despede do Masters 1000 ainda na terceira rodada, marcando seu retorno ao torneio após cinco anos de ausência. Vale destacar que o sérvio é o maior vencedor da história de Indian Wells, tendo conquistado o título da competição por cinco vezes, ao lado de Roger Federer.

Djokovic discute com árbitro após ponto polêmico

A derrota de Djokovic não veio sem controvérsias. O sérvio demonstrou desconforto com algumas atitudes de Nardi durante a partida e até mesmo se envolveu em uma discussão com o jovem durante o cumprimento na rede após o fim do jogo.

Em um momento controverso da partida, no qual Nardi quebrou o serviço do sérvio, Djokovic chegou a debater com o árbitro. Na visão do veterano, o italiano teria interrompido durante a disputa, o que causou confusão para Djokovic. No entanto, a reclamação do sérvio não teve efeito.

As reações dos jogadores

Djokovic: "Eu poderia ter feito tudo diferente. Foi uma atuação muito ruim da minha parte. Estou sem títulos neste ano, não é algo ao qual estou acostumado, sempre comecei a temporada com um Grand Slam ou um grande torneio. Mas tudo bem, é parte do esporte, você precisa aceitar que às vezes você ganha, às vezes você perde. Espero ganhar mais do que perder. Vou continuar tentando, qualquer título que eu consegui será ótimo para poder quebrar um pouco do ciclo negativo dos últimos meses, em que não estive no meu melhor."



Nardi: "Eu acho que é um milagre. Eu sou um cara de 20 anos, 100 no mundo e derrotando Novak. É uma loucura!"