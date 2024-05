Na Argentina, paraenses conquistam três ouros no Campeonato Sul-Americano de Judô

Mais uma vez, atletas paraenses foram destaques em uma competição internacional. Na última semana, judocas do estado conquistaram sete medalhas, sendo três de ouro, uma de prata e três de bronze, no Campeonato Sul-Americano Veteranos de Judô, que ocorreu em Villa Calos Paz, em Córdoba, na Argentina, entre os dias 9 e 12 de maio.

As medalhas foram conquistadas pelos judocas Elder Jaffe, Rosângela Saraiva, Alan Saraiva, Valdirene Nascimento, Reinaldo Ribeiro, Fábio Ferraz e Enivaldo Rodrigues. O evento foi organizado pela Confederação Sul-Americana de Judô e contou com a participação de todos os países da América do Sul.

Rosângela Saraiva é uma das mais experientes e vitoriosas do grupo que foi para a Argentina. No campeonato, na categoria peso-médio (- 70 kg), a paraense voltou para casa com mais uma medalha e com um feito importante para o Brasil e para o estado do Pará: o pentacampeonato. "Esse é meu quinto título de campeã sul-americana. Estou muito feliz”, comentou a atleta.

Além dela, outro paraense que se destacou foi Elder Jaffer, da categoria meio-pesado - classe M2, que conquistou a terceira medalha de ouro em disputas sul-americana. Alan Saraiva também subiu no lugar mais alto do pódio na divisão dos M6 - 81 kg.

Paraense conquistaram três ouros, uma prata e três bronze (Divulgação)

Valdirene Nascimento terminou a competição uma prata, na peso-leve (-57 kg). Fabio Ferraz, Reinaldo Ribeiro e Enivaldo Rodrigues ficaram com o bronze.

Confira o resultado do Sul-Americano de Judô

Elder Jaffer, campeão da categoria veterano M2 meio pesado (- 100 kg)

Rosângela Saraiva, campeã da categoria veterano médio (-70 kg)

Alan Saraiva, campeão da categoria veterano M6 (-81 kg)

Valdirene Nascimento, prata na categoria veterano leve F3 (-57 kg)

Fabio Ferraz, bronze na categoria veterano M3 (-90 kg)

Reinaldo Ribeiro, bronze na categoria veterano pesado M3 (+100 kg)

Enivaldo Rodrigues, bronze na categoria veterano leve M3 (-73 kg)