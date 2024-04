Novak Djokovic e Aitana Bonmatí conquistam prêmio Laureus de melhores do ano; veja

O tenista Novak Djokovic conquistou pela quinta vez o Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do esporte, de melhor atleta masculino do ano. Assim, o sérvio igualou o recorde de Roger Federer, ex-jogador de tênis. No feminino, a coroada foi a jogadora de futebol e campeã mundial com a Espanha, Aitana Bonmatí. A premiação ocorreu nesta segunda-feira (22), em Madrid.

O Brasil, que concorria com nomes como Rayssa Leal e Felipe Toledo, passou em branco. Os brasileiros perderam o prêmio para Arisa Trew, também atleta de skate, na categoria Esporte de Ação.

VEJA MAIS

A estadunidense Simone Biles recebeu o prêmio de Retorno do Ano. A ginasta se afastou do esporte para cuidar da saúde mental. Biles é considerada uma das maiores atletas da ginástica mundial.

Já o inglês Jude Bellingham, que defende o Real Madrid, foi eleito o atleta Revelação do Ano. Assim, o atleta foi o primeiro jogador de futebol a receber o prêmio na categoria.

Confira os vencedores do Prêmio Laureus

Prêmio Laureus de Revelação do Ano: Jude Bellingham;

Prêmio Laureus de Melhor Atleta Mulher do Ano: Aitana Bonmatí;

Prêmio Laureus de Equipe do Ano: Seleção Feminina de Futebol da Espanha;

Prêmio Laureus de Retorno do Ano: Simone Biles;

Prêmio Laureus Esporte para o Bem: Fundación Rafa Nadal;

Prêmio Laureus de Melhor Paratleta do Ano: Diede de Groot;

Prêmio Laureus de Melhor Atleta nos Esportes de Ação do Ano: Arisa Trew;

Prêmio Laureus de Melhor Atleta Homem do Ano: Novak Djokovic.