Após adversário sofrer acidente, paraense tem luta remarcada e vai disputar cinturão no LFA

O paraense Igor Siqueira estava confiante para o seu retorno ao LFA (Legacy Fighting Alliance) após a derrota para o então campeão Cody Davis. O lutador tinha um confronto marcado para o último dia 29 de março, contudo, o adversário, Kelvin Fernandez, sofreu um acidente de trânsito e saiu da luta. Mas, uma nova oportunidade surgiu: Siqueira terá mais uma chance de lutar pelo título da categoria dos moscas na próxima sexta-feira (5), contra Eimar Hernandez.

Igor vem de derrota na organização. O paraense havia feito o primeiro confronto na organização em junho de 2023. Na ocasião, o atleta disputou o cinturão do peso-mosca (até 56 kg) contra Cody Davis, mas, perdeu o combate. Com isso, a segunda luta é de recuperação para Siqueira e valendo o título interino do LFA, que é parceira do UFC.

VEJA MAIS

Segundo Siqueira, Kelvin Fernandez sofreu o acidente as vésperas do evento. O lutador estadunidense estava correndo na rua quando foi atingido por um carro. Apesar do susto, o atleta está bem.

Agora, o novo combate vale o cinturão interino e, em pouco tempo, o atleta precisou repensar a estratégia de luta, treinamentos e se adaptar ao novo adversário, Eimar Hernandez, que era o desafiante ao título. O atual campeão, Eduardo Henrique, saiu do confronto por conta de uma lesão.

Igor apontou que apesar de tudo ter ocorrido em cima da hora, o foco ainda é o mesmo: vencer. Assim, o paraense vai com tudo para cima do lutador para se tornar campeão.

"Treinamos meses para uma pessoa, estratégia, tudo. Mas, o foco é o mesmo. Paramos para assistir e conhecer o novo oponente, o foco é o mesmo, eu chegar lá e impor meu jogo. A mudança foi por valer o cinturão novamente, estou me sentindo muito bem e confiante para trazer esse cinturão. A mudança de adversário não vai atrapalhar o processo da nossa vitória que viemos construindo durante a preparação, vamos com força total", declarou o lutador.

Igor Siqueira é natural de Moju, interior do Pará, e começou no MMA ainda na cidade na academia Tiger. Por lá, o paraense fez alguns eventos até sair do município e ir disputar outras competições. Na Região Metropolitana de Belém, o desempenho do lutador chamou a atenção do irmão Patricio e Patricky Pitbull, ex-campeões mundiais de MMA. Com isso, o atleta teve de deixa o estado e foi treinar em Natal, onde fica o centro de treinamento Pitbull Brothers.

O paraense tem um cartel com nove vitória e apenas uma derrota. O adversário chega para o combate invicto, com 7 triunfos. O LFA 181 ocorre nesta sexta-feira (5), em Prior Lake, Minnesota, nos Estados Unidos.