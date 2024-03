'Me deixem ter minha carreira de volta', pede paraense que mordeu adversário no UFC 

O paraense Igor Severino foi do céu ao inferno em poucos minutos no UFC. Após realizar o sonho de pisar no octógono mais disputado do mundo, o lutador cometeu um erro: mordeu o adversário, o baiano André "Mascote", em luta na categoria dos moscas. O episódio ocorreu no evento do último dia 23 de março, em Las Vegas. Por conta disso, o atleta foi desclassificado e perdeu o contrato com a organização. Depois de uma semana de silêncio, Severino falou pela primeira vez sobre o caso.

"Tem sido dias muito loucos", disse o paraense em entrevista ao site "MMA Junkie", dos EUA. "Um dia eu estava lutando na melhor organização do mundo, realizando o meu sonho. E no momento seguinte eu fui banido da organização", relatou o lutador.

O episódio da mordida ocorreu no segundo round do combate. Igor estava bem na luta e aplicando bons golpes. O confronto foi para a grade, Severino tentou aplicar uma queda, mas, "Mascote" defendeu. Em um momento, o baiano sentiu uma dor no braço, achou que era a grade havia entrado no braço, gritou e pediu para parar o combate.

Quando o lutador viu, Severino havia mordido o seu braço. O juiz do octógono analisou as imagens e desclassificou o paraense da luta. Além disso, após o confronto, o UFC anunciou o encerramento do contrato com o lutador.

Na entrevista, o paraense, que é natural de Juruti, região do Baixo Amazonas, relembrou as origens humildes e pediu desculpas pela atitude.

"Eu vim de uma origem humilde. Trabalho desde muito novo. Saí de casa quando era adolescente para treinar e chegar até aqui. Então, ver tudo isso indo embora do jeito que foi... é algo que não faz parte de mim, não é quem eu sou como pessoa, esse não é quem eu sou como lutador. Me sinto muito arrependido. Meu sonho se tornou um pesadelo de uma hora para a outra. Peço desculpas ao meu oponente [André Lima], ao Dana White, à Comissão Atlética de Nevada, Sean Shelby, que falou comigo depois da luta, a Mick Maynard e a toda a organização e fãs", declarou o lutador.

Igor Severino não sabe explicar o que o levou a cometer o erro. Segundo ele, em um momento da luta, tomou um golpe duro de André "Mascote", ficou no combate no "piloto automático" e não se lembra de muita coisa sobre a luta.

“Eu lembro de tudo que estava acontecendo até eu ser atingido com um golpe muito duro. Assisti à luta depois e acho que foi a cotovelada. Dali em diante, eu estava no piloto automático. Não lembro de nada... Você pode falar com todos que já enfrentei ou que promoveram minhas lutas. Sempre lutei com respeito e deixei tudo no cage. Nunca fiz nada fora das barreiras do esporte. Eu não consigo compreender o que aconteceu”, apontou.

Ataques

Durante a entrevista, o paraense revelou que os familiares mais próximos estão recebendo ataques nas redes sociais por conta do caso. “Estão indo atrás das pessoas que eu amo. Estão desrespeitando eles, até ameaçando de morte. Minha mãe não tem nada a ver com isso. Minha família não tem nada a ver com isso. Estão agindo como se eu tivesse matado alguém ou fosse um criminoso. O que fiz foi errado, mas está longe de ser um crime. Estão me tratando como a pior pessoa do mundo. Minha mãe me ligou nervosa, chorando e dizendo que pessoas estavam ameaçando e falando coisas horríveis. Eu falei que vai ficar tudo bem, mas como vai ficar tudo bem? Eu não sei se vai ficar tudo bem. Eu nem sei se vou ter uma carreira depois disso”, lamentou Severino.

Punição

Além de ter sido demitido do UFC, o paraense também enfrenta problemas com a Comissão Atlética de Nevada. A organização reteve o pagamento da bolsa do lutador como forma de punição. A instituição ainda estuda se aplicará uma pena mais dura ao lutador. Severino ressaltou que tem que pagar pelo erro, mas o dinheiro é importante para ele, pois seria uma forma de ajudar a família.

“Eu fiz algo errado. É certo que eu seja punido. Fui demitido e acho que é uma das piores coisas que poderia acontecer. A comissão reteve meu pagamento, então, não tenho nem certeza se vou ser pago. Não sei o que eles vão decidir, mas esse dinheiro não é nem para mim. É para minha família que depende de mim. Lutando é como eu coloco comida na mesa e pago meu aluguel, compro remédios, consigo cuidar dos meus familiares doentes, como posso ajudá-los comprando comida também. É só o que eu sei fazer”, desabafou o lutador.

Apoio do adversário

Mesmo tendo levado a mordida, André Mascote não teve problemas em desculpar o adversário. Em entrevista após o combate, o lutador baiano defendeu a permanência do paraense no UFC. Por conta disso, Severino disse que a admiração pelo rival só aumentou e agradeceu pelo apoio.

“Ele [André Lima] tinha tudo para apontar o dedo e surfar na onda do momento, mas estendeu a mão para mim. Mal posso expressar quanta admiração e respeito criei por ele... O que ele está fazendo por mim, mesmo que não mude nada na minha situação com o UFC e com o esporte, já significou mais do que qualquer outra coisa”, disse.

Por fim, Igor Severino pediu uma chance para se desculpar com o UFC e com todos as pessoas que assistiram a luta. O atleta, que tem apenas 20 anos, afirmou que não quer ser lembrado por morder um adversário em um combate e pediu para ter a carreira de volta.

“O UFC tinha todo o direito de me mandar embora, mas eu queria uma chance de me redimir. Não quero ser definido como o garoto de 20 anos que mordeu um cara no octógono e foi banido do esporte. Todos que me conhecem sabem que não sou esse tipo de pessoa. Não é meu caráter. Eu sei que as coisas estão ruins para mim agora e só quero que as pessoas vejam que isso não define quem sou como pessoa ou como lutador. Por favor, só me deixem ter minha carreira de volta. Por favor, me deem a chance de voltar e me redimir. Me deixem mostrar a vocês quem eu realmente sou”, finalizou.

Igor Severino tem apenas 20 anos e estava invicto no MMA antes da estreia no UFC. Agora, o lutador tem oito triunfos e uma derrota. O paraense havia entrado no Ultimate após se apresentar no Contender Series, reality do presidente da organização, Dana White.