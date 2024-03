André "Mascote" desculpa mordida de paraense e defende permanência do atleta no UFC

O lutador baiano André "Mascote" foi mordido pelo paraense Igor Severino no UFC do último sábado (23). Ambos faziam a estreia na organização. O caso acabou tendo uma repercussão muito grande, já que o fato é um tanto incomum em esportes de combate, além de ser contra a regra. Mesmo com dentada, o atleta da Bahia disse em entrevista coletiva que perdoava o adversário pela falta e defendeu a permanência de Severino no evento.

"Ele é muito novo, está invicto. Foi talvez uma imaturidade dele. Não muda o fato de ele ser um grande atleta. Acho que uma mordida pode acontecer com qualquer um, é a emoção. A adrenalina dentro do octógono é outra adrenalina, é outro mundo. Acredito que ele não deve ser demitido, é um atleta muito novo, muito bom, que vai representar o Brasil junto comigo. Acredito que é só um 'esporro' mesmo e está tudo certo", declarou André.

VEJA MAIS

O lutador relatou que, no momento da dentada, achou que a grade estava entrando no seu braço e começou a gritar para o juiz. Com isso, o combate foi interrompido e o árbitro constatou que havia sido uma mordida. Assim, o paraense foi desclassificado e "Mascote" ficou com a vitória.

"Nós estávamos trocando porrada, ele entrou na queda, eu já esperava, levantei e estava defendendo a queda. Só que quando eu levantei, senti uma dor muito forte e achei que a grade tinha entrado no meu braço. Aí comecei a gritar. O juiz brigou comigo, aí, vi a mordida! Eu não entendi, disse: 'Me mordeu!' Eu pensei: 'O cara não vai me morder numa luta'. Quando olhei, ele tinha realmente me mordido, e não entendi, porque a luta estava muito boa, estava boa para mim e boa para ele. Nós tínhamos tudo para ser uma das grandes lutas da noite", detalhou o lutador.

Após as lutas, o UFC analisou o caso e decidiu encerrar o contrato de Igor Severino. A mordida é um dos "golpes" ilegais no Ultimete e em outros eventos por ser considerada antidesportiva. Até o momento, o paraense não se pronunciou sobre o caso.

André "Mascote" saiu do evento com uma recompensa generosa do presidente UFC Dana White. O baiano levou o bônus de "Mordida da Noite", no valor de 50 mil dólares, cerca de R$ 250 mil.