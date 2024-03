Paraense morde adversário na sua estreia e é demitido do UFC; lutador fez tatuagem da lesão

A noite do último sábado (24) ficou marcada de forma negativa para o paraense Igor Severino. No dia da sua estreia no UFC, a maior franquia de MMA do mundo, o lutador de Juruti (PA) foi desclassificado da luta contra o também brasileiro André Mascote por ter mordido o adversário, e foi demitido por Dana White, dono do UFC. O fato inusitado ocorreu no evento UFC Vegas 89, pela categoria peso-mosca (até 56,7 quilos).

A luta ia bem entre os dois brasileiros e teve um primeiro round equilibrado. Mas, no segundo round ocorreu o inesperado. O paraense tentava levar André Mascote para o chão, quando estava nas costas do adversário, foi então que Igor Severino mordeu o braço de André mascote, que gritou de dor e a luta foi interrompida. Ele reclamou ao árbitro do combate e, após revisão das imagens, os árbitros decidiram pela desclassificação do lutador paraense.

Assista o momento da mordida

O fato inusitado causou um prejuízo enorme a Igor Severino. O golpe ilegal pôs um ponto final à carreira dele no UFC, principal e mais renomada franquia do mundo do MMA. Dana White, dono do UFC encerrou o contrato do atleta paraense com a empresa, em razão do ato. Alguns minutos após a transmissão oficial do evento, o empresário oficializou a rescisão de vínculo entre o UFC e Severino.

Após a luta, o lutador André Mascote aproveitou a mordida para marcar de vez a vitória na pele. Ele fez uma tatuagem da marca deixada pelos dentes de Igor no octógono e a imagem viralizou nas redes sociais. “Foi tão insano que eu tive que tornar permanente. Uma estreia memorável! Obrigado, chefe Dana White. Estou pronto para mais”, escreveu.

A mordida ainda rendeu uma boa grana ao brasileiro. Segundo o site Combate, Dana White premiou o lutador com o valor de U$$ 50 mil dólares, cerca de R$ 250 mil, sem contar no valor da vitória no confronto. Mascote também era estreante no UFC e tem um cartel de oito vitórias no MMA.