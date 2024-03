Lenda do UFC, ex-lutador deixa hospital após incêndio na casa dos pais e agradece fãs: 'Abençoado'

O ex-lutador Mark Coleman, lenda do UFC, deixou o hospital após ficar na UTI por conta de um incêndio que atingiu a casa dos pais em Ohio, nos Estados Unidos. O lutador ficou internado durante dias por ter inalado muita fumaça dentro da residência em chamas.

Coleman já havia deixado o hospital antes, mas, um quadro de pneumonia o fez ser hospitalizado novamente, na sexta-feira (15). Nesta segunda-feira (18), uma semana após o acidente, o ex-lutador compartilhou um vídeo, em que aparece em casa, para agradecer o apoio dos fãs e amigos.

"Estou me recuperando muito bem. Meus pulmões estão doloridos. Meus olhos estão queimados, mas estou vivo e bem. Eu me sinto tão abençoado por estar nas mãos de poderes superiores. Ele quer que eu siga em frente hoje e eu vou. Estou emocionado com o amor e apoio que recebi, se eu tivesse um desejo seria poder encontrar cada um de vocês para dar um grande abraço e agradecer pessoalmente", escreveu o veterano.

Relembre o caso

Na segunda-feira (11), a casa dos pais do ex-lutador do UFC pegou fogo. Hospedado na residência, Coleman enfrentou as chamas para salvar o pai e mãe do incêndio. Ao retornar para a casa pela terceira vez, para tentar resgatar o cachorro de estimação, o ex-atleta ficou preso, desmaiou e inalou muita fumaça.

Com isso, Mark foi levado as pressas para o hospital e ficou internado na UTI. Os pais do veterano passam bem, mas, Infelizmente, o cachorro da família não sobreviveu.

Mark Coleman é integrante do Hall da Fama do UFC. Além do Ultimate, o ex-lutador atuou no Pride e foi campeão nas duas organizações. Ao todo, o estadunidense lutou 26 combates, venceu 16 e perdeu 10.