Equipe de paraense que mordeu adversário no UFC se manifesta e demonstra apoio ao lutador

O paraense Igor Severino teve uma estreia no UFC para esquecer. O lutador de apenas 20 anos mordeu o adversário, André "Mascote", e foi desclassificado do combate, tendo o primeiro revés da carreira. Com a atitude, o atleta ainda teve o contrato encerrado pela organização. Após o episódio, segundo o site Super Lutas, a equipe de Severino se manifestou nas redes sociais e demonstrou apoio ao brasileiro.

“Equipe é equipe até o fim. Estamos com você, hoje e sempre. Foi um lapso, um erro? Foi. Mas não tira de você o que fez e fará. Foi uma adrenalina que não soube administrar. Você é jovem e tem todo o tempo do mundo pela frente. Os mesmos que te exaltavam ontem, te ridicularizam hoje. Não dê ouvido. Você sabe que é muito mais do que isso. Sua equipe sempre estará com você. Empatia não é sobre o outro. É se colocar no lugar do outro. Pensem bem antes de julgar”, escreveu a academia "Chute Boxe - João Emílio".

VEJA MAIS

O episódio inusitado ocorre no último sábado (23), durante luta contra o baiano André "Mascote". O paraense estava bem na luta, agressivo e aplicando bons golpes. Igor levou o combate para a grade e tentou dar uma queda no adversário e nesse momento aplicou a mordida.

igor severino Reprodução

Com isso, o juiz paralisou a luta, analisou as imagens e desclassificou o paraense. O combate terminou com a vitória de André "Mascote", que ainda levou um bônus de 50 mil dólares do presidente do UFC Dana White. Igor Severino ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

André Mascote disse após o duelo que não entendeu a atitude do paraense, mas afirmou que desculpava o lutador pelo ato e disse que Igor não deveria ser demitido.

"Ele é muito novo, está invicto. Foi talvez uma imaturidade dele. Não muda o fato de ele ser um grande atleta. Acho que uma mordida pode acontecer com qualquer um, é a emoção. A adrenalina dentro do octógono é outra adrenalina, é outro mundo. Acredito que ele não deve ser demitido, é um atleta muito novo, muito bom, que vai representar o Brasil junto comigo. Acredito que é só um 'esporro' mesmo e está tudo certo", declarou André.