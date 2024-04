Deiveson Figueiredo mira nocaute e disputa de cinturão no UFC: 'Entrar para arrebentar'

O paraense Deiveson Figueiredo vai enfrentar o ex-campeão do peso-galo Cody Garbrandt no UFC 300, super evento que vai contar com grandes nomes da organização. Os lutadores irão fazer a primeira luta da noite e têm a responsabilidade de iniciar o card com uma grande apresentação. Em entrevista no podcast "Trocação Franca", o "Deus da Guerra" afirmou que vai em busca de mais um nocaute para a carreira.

“Quero muito o nocaute nessa luta. Essa luta pode me levar a uma possível disputa de cinturão, então, quero entrar para arrebentar. Vai ser uma luta incrível. Cody se movimenta muito e dá tudo no primeiro round, e eu tenho esse mesmo estilo agressivo. Vai ser uma luta intensa", declarou Deiveson.

Na entrevista, o lutador paraense também destacou a qualidade do adversário, que foi campeão invicto nos galos. Além disso, Deiveson falou sobre como está se sentindo nova divisão, sem problemas com o peso.

“Cody é um excelente atleta e nós dois já fomos campeões. Me sinto saudável nesta categoria e pude mostrar isso na minha primeira luta [contra Font]. Ele não se sentia bem na época [no peso mosca], ​​e agora vamos nos enfrentar. Eu estou indo para a categoria dele, onde ele se sente melhor, e a gente vai travar uma grande luta. Tenho certeza que os fãs de MMA vão gostar muito dessa luta", comentou.

Ainda no podcast, o paraense falou sobre um das fragilidades de Garbrandt. Para Deiveson, mentalmente o adversário é mais frágil e acredita que pode ser uma vantagem.

“Vemos que ele é frágil de psicológico. Ele não tem uma cabeça boa. Vemos que ele não voltou depois de algumas derrotas... Acho que eu tocando nele vai abalar o psicológico dele. Ele vai ver que tem à sua frente um cara que ‘pega’ muito e vai me respeitar um pouco mais”, disse o paraense.

Cody Garbrandt acumulou cinco derrotas em seis lutas. Após perder o cinturão e ser derrotado duas vezes para TJ Dillashaw, o estadunidense demorou para se recuperar. Contudo, em 2023, o ex-campeão venceu os dois desafios que enfrentou, Trevin Jones e Brian Kelleher, e pode ser um problema para Deiveson Figueiredo.

O UFC 300 ocorre no dia 13 de abril. A luta principal será entre o brasileiro Alex Poatan Pereira e Jamahal Hill, que disputam o cinturão do peso-meio-pesado.