Paraense Deiveson Figueiredo vence luta contra Rob Font no UFC Austin

Em uma noite eletrizante em Austin, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (2) o paraense Deiveson Figueiredo, aclamado como o 'Deus da Guerra', retornou aos octógonos do UFC após 11 meses e conquistou uma vitória impressionante sobre Rob Font. Aos 35 anos, Figueiredo enfrentou o desafiante estadunidense, de 36 anos, em uma emocionante estreia na categoria de peso-galo (até 61,2kg), após sua quadrilogia histórica contra Brandon Moreno.

A luta começou estrategicamente, com ambos os atletas se estudando e buscando medidas precisas. Deiveson Figueiredo demonstrou sua destreza ao conectar um cruzado de direita e castigar o corpo de Rob Font. No momento oportuno, o paraense investiu em ataques às pernas, levando Font ao chão e demonstrando seu controle na trocação. Com um direto potente, Deiveson deixou claro seu domínio, encerrando o primeiro round com Rob Font pontuando 9 e Deiverson Figueiredo com 10.

No segundo round, a intensidade do combate aumentou, mas uma breve pausa foi necessária devido a um golpe baixo desferido por Deiveson Figueiredo. Demonstrando resiliência, o paraense retomou o controle, conectando outra direita impactante em Rob Font. Uma série de ataques ao single leg resultou em uma queda significativa no combate, solidificando ainda mais a performance impressionante de Figueiredo.

Ao final dos três rounds, Deiveson Figueiredo foi declarado vencedor por pontos, com o placar da luta mostrando Rob Font com 27 pontos e o paraense com 30. A vitória não apenas marca um retorno triunfante de Figueiredo ao octógono, mas também consolida sua presença como uma das principais figuras da categoria de peso-galo.