Deiveson enxerga ‘ponto fraco’ de Garbrandt para o UFC 300

O duelo entre Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt na edição histórica do UFC 300, marcado para o dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA), pode credenciar o paraense, em caso de vitória, a ser o próximo desafiante ao cinturão peso-galo do Ultimate, atualmente em posse de Sean O’Malley. O ex-detentor do cinturão dos moscas declarou, em entrevista ao podcast “Trocação Franca”, que espera um confronto incrível diante de Cody Garbrandt, mas destacou que o fator psicológico pode lhe dar vantagem na disputa contra o ex-campeão da categoria até 61kg.

“A gente vê que ele é meio frágil de psicológico, ele não é muito bom de cabeça. Depois que ele teve algumas derrotas, a gente percebe que ele não se reergueu. Acho que eu tocando nele vai abalar o psicológico dele. Ele vai ver que tem à sua frente um cara que ‘pega’ muito na frente e vai me respeitar um pouco mais”, declarou Deiveson Figueiredo, que seguiu:

“Eu quero muito nocautear nessa luta. É uma luta que vai me levar para uma possível disputa de cinturão. Eu quero lutar, eu quero entrar para arrebentar. Vai ser uma luta incrível! Cody é um cara que se movimenta muito, ele dá tudo de si no primeiro round e eu sou um cara que também tenho esse estilo dentro de mim, sou agressivo em todos os rounds. É uma luta que será muito intensa”, finalizou o paraense

Confira o que aconteceu no LFC no Acará

O Distrito de Vila Guarumá, na cidade de Acará (PA), recebeu no dia 23 de março a primeira edição do LFC Revealing Champions. O evento aconteceu na Quadra da escola municipal São João Batista e contou com lutas de Boxe, Muay Thai e MMA Profissional, onde, na luta principal, Eduardo "Cachorro Louco" venceu Keyton Robert na decisão dividida dos juizes. Confira os resultados:

LFC Revealing Champions

Boxe

01-Erisson venceu Manox por nocaute no 02 round

02- Renato venceu Gustavo por nocaute no 01 round

03- Fino Thai venceu Herlan por nocaute no 01 round

Muay Thai

04- Gabriel vence Diamante Negro por interveção do arbitro no 01 round

MMA

05- Lucas venceu Gustavo por finalização 2:20 do 02 round

06-Evely Diamond venceu Andrea Moreira por finalização do 02:57 01 round

07-Calanguinho venceu Hugo por nocaute técnico 03:30 do 02 round

08-Eduardo "Cachorro Louco" venceu Keyton Robert na decisão dividida dos juizes

Karate Combat: ex-campeão do UFC, Luke Rockhold assina contrato

O Karate Combat desembarcará pela primeira vez em Dubai para realizar a edição 45, no dia 20 de abril. E a estreia da organização em território árabe virá com um lutaço no evento principal. O ex-campeão peso-médio do UFC, Luke Rockhold, enfrentará o ex-campeão do GLORY Kickboxing, Joe Schilling.Aos 39 anos e com uma vasta carreira nas artes marciais mistas, Rockhold foi campeão do Strikeforce em 2011. Ele faturou também do cinturão do Ultimate, em 2015. Após encerrar o contrato com o UFC há dois anos, o norte-americano tem atuado por diversas organizações, como Bare Knuckle FC (Boxe sem luvas), além eventos de submission (luta agarrada).

Manon Fiorot vence Erin Blanchfield e se aproxima da disputa pelo cinturão do UFC

No palco do UFC Atlantic City, a francesa Manon Fiorot dominou Erin Blanchfield (em uma batalha estratégica de cinco rounds, conquistando a vitória por decisão unânime dos juízes (50-45, 50-45 e 50-45) e se consolidando como a principal candidata ao título dos pesos moscas femininos (até 56,7kg.). O confronto foi o principal do evento deste sábado (30). Com a vitória, a Fiorot agora se aproxima de uma chance pelo cinturão da divisão peso mosca (até 56,7kg.). Em sua carreira, são 12 vitórias e uma derrota.

Giulliany Perea conquista o cinturão peso átomo do Shooto 121 em uma noite marcada por nocaute

No último sábado, o Shooto Brasil inaugurou sua temporada de eventos com a edição 121, que ficará marcado pela conquista do priemiro cinturão peso átomo por parte da atleta Giulliany Perea. Em uma exibição de pleno domínio das ações, “Giu” como é conhecida, enfrentou a desafiante mineira Lawanda Honorado em um confronto que não deixou dúvidas sobre quem dominou o octógono. Desde o início do embate, ficou claro que Giulliany Perea estava determinada a deixar sua marca. Com uma combinação de técnica e agressividade, a atleta não encontrou dificuldades para impor seu jogo sobre a oponente. No segundo round, uma queda seguida de uma sequência avassaladora de golpes forçou o árbitro Osiris Maia a interromper a luta, garantindo assim a vitória e o título de campeã peso átomo da organização para Giu.