Após dedo no olho em combate no UFC, lutador brasileiro revela que perdeu 30% da visão

O brasileiro Bruno "Blindado" Silva saiu do combate no UFC contra Chris Weidman frustrado e chateado com o resultado. O lutador foi nocauteado pelo estadunidense, mas, a luta foi marcada pelos polêmicos "dedos nos olhos" no atleta do Brasil que não foram advertidos pelo árbitro. Após retornar ao país, Bruno revelou que perdeu 30% da visão de um dos olhos.

O lutador contou que realizou exames com o médico especialista que o acompanha e o oftalmologista constatou uma perda de visão em um dos olhos atingidos pelo ex-campeão do peso-médio do UFC. Apesar do susto, em entrevista ao site norte-americano MMA Fighting, Blindado tranquilizou os fãs, pois a perda pode ser momentânea e a visão deve voltar ao normal nos próximos dias.

“Weidman cutucou meus dois olhos e o exame mostrou que eu perdi 30% da minha visão em um dos olhos. Mas o médico não acha que é [um dano] permanente, ele acha que deve voltar [ao normal] rápido. Eu terei que voltar lá na próxima semana para fazer um outro exame”, revelou Bruno.

Durante o UFC Vegas do último final de semana, o brasileiro enfrentou o ex-campeão do peso-médio e perdeu o combate. No entanto, o resultado ficou engasgado, pois o Weidman aplicou ao menos quatro vezes um dedo nos olhos de Bruno. Essa prática é proibida em lutas, já que pode causar graves lesões na visão do lutador.

Assim, caso a infração ocorra mais de uma vez em um duelo, o atleta pode perder pontos. Contudo, o arbitro da luta não advertiu em nenhuma das ocasiões e o brasileiro foi prejudicado. Por isso, Blindado acredita que um "no contest" seja o resultado adequado para o combate e pede uma revanche contra o Chris Weidman, que ainda não aceitou o novo confronto.