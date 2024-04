Com duas vitórias seguidas no UFC, Deiveson Figueiredo ganha posições no ranking do peso-galo

O paraense Deiveson Figueiredo deu mais um passo importante na briga por uma chance de disputar o cinturão da categoria dos galos. Daico, o Deus da Guerra, venceu o ex-campeão da divisão Gody Garbrandt por finalização no UFC 300 e ganhou duas posições no ranking da organização.

Com a vitória, o paraense saiu da oitava colocação do ranking do peso-galo e chegou a sexta posição. A frente dele, a lista tem nomes como Henry Cejudo, ex-campeão, Marlon Vera, Petr Yan, Cory Sandhagen, Merab Dvalishvili e o campeão Sean O'Malley.

VEJA MAIS

O próximo desafiante ao cinturão é o georgiano, primeiro colocado do ranking, Merab Dvalishvili, que vem de 10 vitórias seguidas do UFC. Em entrevista para o OLiberal.com, Deiveson Figueiredo disse acreditar que O’Maley não vai defender o cinturão, pois o lutador deve subir de categoria.

Assim, a disputa ficaria entre o vencedor da luta entre Garbrandt e Figueiredo. “No meu ponto de vista, Sean O’Malley não defende esse cinturão, ele sobe para tentar cinturão de cima e vai ficar vago para ter outra disputa e eu vejo o Merab [Divalishvili] lutando com o vencedor da minha luta com o Garbrandt”, declarou Deiveson durante a entrevista.

Após o combate, o paraense, ex-campeão do peso-mosca, pediu a Dana White, presidente do UFC, para disputar o cinturão dos galos. O dirigente ainda não se pronunciou sobre os próximos duelos da categoria.

Daico foi o primeiro atleta a finalizar Cody Garbrandt. O duelo começou com o norte-americano mais agressivo e conectando mais golpes. Contudo, no segundo round, Deiveson levou a luta para o chão e conseguiu finalizar o adversário com um mata-leão. Esta foi a segunda vitória seguida do paraense na nova divisão.

Deiveson Figueiredo é natural de Soure, no Marajó. O lutador está com 36 anos e busca o segundo título no UFC. Ao todo, o paraense tem um cartel com 23 vitórias, três derrotas e um empate.