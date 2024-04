Paraense Deiveson Figueiredo vence americano Cody Garbrandt no UFC

O paraense Deiveson Figueiredo venceu mais um desafio, desta vez no UFC 300, em Las Vegas (EUA), ao derrotar o norte-americano Cody Garbrandt, de 32 anos, ex-campeão do cinturão do peso-galo (até 61,2 Kg). A luta abriu a rodada de disputas do Ultimate Fighting Championship (UFC), já que os principais duelos estão marcados para 23h. Serão três embates pelo cinturão ainda nesta noite de hoje.

Ex-campeão peso-mosca e atual 8º colocado no peso-galo do UFC, Deiveson é conhecido como o "Deus da Guerra". Ele mostrou garra e estratégia na noite deste sábado, ao partir para cima de Cody.

A luta começou equilibrada e com cautela dos dois atletas. Mas, no segundo round, Garbrandt retornou mais agressivo e acertou um cruzado que balançou Deiveson e o fez ficar grogue por alguns segundos.

Paraense avança invicto para retomar título

Deivison chegou a temer um nocaute, mas trabalhou para pôr o norte-americano para baixo rapidamente e se manteve na posição de domínio. Durante alguns minutos, o brasileiro insistiu em tentar o katagatame, mas Cody conseguiu se defender bem e afastar o brasileiro.

No minuto final, Garbrandt deu brecha e Deiveson encaixou o mata leão de forma inteligente. O norte-americano ainda tentou resistir novamente, mas acabou batendo em desistência e forçando o árbitro a interromper o confronto. Foi a segunda vitória consecutiva de Deiveson Figueiredo em duas lutas no peso galo.