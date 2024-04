Em busca de um novo cinturão, paraense Deiveson Figueiredo enfrenta Cody Garbrandt no UFC

O paraense Deiveson Figueiredo subiu de categoria e tem um novo desafio no UFC 300. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, neste sábado (13), Daico, o Deus da Guerra, encara o ex-campeão dos galos Cody Garbrandt, na primeira luta da noite. Em entrevista para o OLiberal.com, o lutador falou sobre a preparação para o combate e expectativas para uma nova disputa de cinturão.

Deiveson estreou muito bem na divisão dos galos, com uma vitória sobre o norte-americano Rob Fonte. Agora, o duelo é entre dois ex-campeões da organização. O norte-americano conquistou o título dos galos em 2016, mas, perdeu logo em seguida para T.J. Dillashaw. Mesmo assim, o paraense enxerga o adversário como um grande oponente, perigoso e com um alto poder de nocaute.

“O Garbrandt é uma cara perigosíssimo, ex-campeão, e eu não posso vacilar, não posso subestimar esse cara. Estou lutando com uma cara muito bom, de nome, e eu preciso sair com essa vitória em cima dele, para que eu possa ter uma possível disputa de cinturão”, destacou o paraense.

Deiveson acredita que uma vitória em cima de Cody pode colocá-lo novamente em uma disputa de título na organização. Atualmente, o paraense é o 8º colocado do ranking da divisão.

“No meu ponto de vista, Sean O´Maley não defende esse cinturão, ele sobe para tentar cinturão de cima e vai ficar vago para ter outra disputa e eu vejo o Merab [Divalishvili] lutando com o vencedor da minha luta com o Garbrandt”, projetou Deiveson.

Mudança de categoria

Após construir a carreira no peso-mosca, Daico optou por subir de categoria. O lutador relatou que sofria muito para bater os 56,7 kg. Com isso, após última derrota para o mexicano Brandon Moreno, o ex-campeão decidiu trocar de divisão e, agora, se sente mais saudável e forte para as lutas.

"Essa nova [categoria] chegou para me deixar mais saudável. Estou com 36 anos, estava sendo muito dolorido bater 57 kg. E esse foi um dos motivos para que eu subisse de categoria. Estou me sentindo muito melhor nessa divisão, o corpo está saudável e o treino com qualidade. Adotamos um treino diferente, onde eu até descanso mais, me alimento melhor, consigo comer um pouquinho [mais], não fora da dieta, mas também 100% restrito, eu consigo beliscar coisas gostosas", destacou o paraense, que espera poder dar um show na próxima lutar.

"Espero que como na primeira luta na categoria, nessa segunda eu possa dar um show e levar essa vitória para nós do Pará, de Belém e da minha cidade Soure", completou.

Treinamento

Para a luta, o Deus da Guerra foi treinar com os irmãos Pitbull´s, lutadores renomados de MMA que possuem uma academia em Natal, no Rio Grande do Norte. Além da técnica e experiencia, o paraense também encontrou nos lutadores uma fonte de motivação.

"Fiz um camp maravilhoso em Natal. Hoje posso dizer que estou me sentindo muito bem para essa luta e eu vou lutar bem. Eu gostaria de estar em Fenix, com Henry Cerudo, mas ele estava ocupado com o combate dele contra o Merab, então decidir ir para Natal. Mas estou feliz, que é o importante. Quero voltar para casa com essa vitória e um dia quero dar o melhor para os meus filhos", declarou.

Na luta, Figueiredo enxerga uma vantagem sobre o adversário. Para o paraense, após os nocautes que Cody sofreu na divisão, ele modificou o estilo de luta. Após estudar bastante o oponente, Daico já sabe qual será a sua estratégia.

"Ele tem uma explosão muito boa, com golpes avassaladores que se pegarem nocauteia qualquer um. Analisamos muito ele. Ele é um cara que tem muito medo de tomar soco, de entrar numa linha onde ele possa tomar soco. Temos um jogo meio parecido, só que eu me acho mais agressivo que ele, em alguns momentos, eu preciso que meus coachs gritem para voltar para a estratégia porque se eles deixarem vou para dentro. Só que preciso ser mais cauteloso com o Cody, porque ele é perigoso", destacou.

Sem pressão

O evento deste sábado (13) marca o de número 300 do UFC, com três disputas de cinturão. Em uma estratégia de começar a noite bem, os dois ex-campeões vão abrir os trabalhos. Questionado se sentia alguma pressão sobre isso, o paraense descartou qualquer ansiedade.

"Não deixo a pressão me abalar. Acho que a pressão lá incomoda muito, tira você da sua meta. E eu tenho uma meta que é entrar ali, lutar bem e ganhar. Essa é minha meta. Eu já lutei em eventos grandiosos. Então, estou bem tranquilo e eu sei o que fazer na hora no dia de encontrar e ficar frente a frente com o Cody Garbrandt", concluiu o lutador.

O UFC 300 começa a partir das 19h, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento terá luta Alex Poatan, em defesa pelo cinturão do meio-pesados, contra Jamahal Hill no main event.

Além disso, o evento ainda terá outras duas disputas de título, entre Zhang Weili e Xiaonan Yan, pelo peso-mosca feminino, e Justin Gaethje e Max Holloway, nos leves, pelo título de Lutador mais casca-grossa do UFC (BMF).