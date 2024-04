Após vitória no UFC, paraense Deiveson Figueiredo pede disputa de cinturão nos galos

O paraense Deiveson Figueiredo conquistou a segunda vitória seguida no peso-galo do UFC. Daico, o Deus da Guerra, venceu o norte-americano, ex-campeão da categoria, Cody Garbrandt por finalização no segundo round no super evento do último sábado (13), em Las Vegas, nos EUA. Com mais uma conquista, o lutador de Soure, Marajó, pediu ao presidente da organização, Dana White, por uma disputa de cinturão.

"Lutando hoje, no UFC 300, um evento histórico, ganhando de um cara de nome, eu espero lutar pelo title shot [cinturão] quanto antes. Espero que o Dana [White] possa atender esse meu pedido", declarou o paraense após o combate para o UFC Brasil.

Deiveson foi o primeiro lutador a finalizar o estadunidense, que já foi campeão da divisão dos galos. O luta entre os dois ex-campeões era muito aguardada pelos fãs, pois ambos os atletas são agressivos. Mas, conforme o prometido, o paraense entrou com um estilo diferente, mais cauteloso, no combate.

Inicialmente, Garbrandt parecia melhor, com bons golpes contra o paraense. Contudo, após o primeiro round, Daico voltou mais forte, levou a luta para o chão e aplicou um mata-leão para garantir a vitória.

"Eu sou um cara que no primeiro round não me sinto bem. A cada momento que eu era tocado por ele, sabia que eu ia acordar e me encontrar na luta... A primeira [tentativa de finalização] escapou, mas a segunda peguei de um jeito que não deixei ele escapar, segurei a perna dele com muita força, obriguei ele a virar de costas para mim e o erro dele foi esse. Eu treinei muito para isso e não deixei ele escapar de jeito nenhum", analisou Deiveson.

Deiveson Figueiredo é o oitavo colocado do ranking do peso-galo. O atual campeão da categoria é o estadunidense Sean O’Malley. A próxima disputa de título seria entre detentor do título e o primeiro da lista Merab Dvalishvili.

Contudo, há uma possibilidade de O'Malley subir de categoria para tentar o cinturão dos penas. Assim, Deiveson poderia disputar o título com Merab Dvalishvili.

Daico tem 36 anos e é natural de Soure, no Marajó. Ex-campeão do peso-mosca do UFC, o lutador tem um cartel com 23 vitórias e três derrotas.