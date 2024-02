Bicampeã da PFL, Larissa Pacheco quer luta com Cris Cyborg: 'Vejo a situação dela como socorro'

A bicampeã da PFL [Professional Fighters League] Larissa Pacheco não esconde o desejo de lutar contra a veterana Cris Cyborg, que é uma das principais representantes do MMA feminino. Em entrevista ao podcast 'Trocação Franca', a paraense reforçou a vontade de enfrentar a brasileira, que atualmente é contratada do Bellator.

Durante a conversa, Larissa disse que Cris queria se aposentar logo e que, por isso, poderia estar ansiosa para fazer mais lutas antes de pendurar as luvas. Além disso, a paraense afirmou que está em um nível maior do que as adversarias de Cyborg, mostrando que o combate entre as duas seria interessante.

“Acredito que estou em um nível muito maior do que as atletas que ela [Cyborg] estava enfrentando. Vejo a situação da Cris como ‘socorro’. Ela quer se aposentar. Isso é um fato. Está atirando para onde vai receber mais, ou onde pode se manter dentro da mídia durante mais tempo, para poder fazer dinheiro e sustentar sua família", declarou.

Durante toda a carreira, Cris Cyborg foi uma das lutadoras mais temidas. A força dos golpes e capacidade de finalizar as lutas em pouco tempo deixa as adversarias receosas. Mas, Larissa acredita que pode fazer um bom combate que o confronte pode ser um evento para promover a organização.

“Não vejo o porquê de não fazer a luta. Só se ela não quiser. Tenho meu direito como campeã. Não trabalhei à toa. Não tem por que desperdiçar duas grandes lutas por ego meu ou dela”, apontou.

Por meio das redes sociais, Cris demonstrou irritação com a falta de lutas. A atleta está foram dos octógonos desde outubro de 2023 e afirmou que precisa voltar a ativa para enfrentar a campeã da PFL.

“Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. PFL ou Bellator, posso conseguir uma luta no primeiro semestre de 2024? Quanto mais tempo eu ficar sem lutar MMA, menor será a probabilidade da luta contra Larissa acontecer em 2024. Minha última luta de MMA foi em outubro”, disse Cyborg por meio de uma publicação no Twitter (X).

Larissa Pacheco é uma das principais lutadoras da atualidade, bicampeã da PFL. A paraense, natural de Marituba, está desde 2021 sem perder e já acumula 10 vitórias seguidas. No total, são 23 triunfos e apenas quatro derrotas.

Considerada uma lenda e um das pioneiras do MMA feminino no Brasil e no mundo, Cris Cyborg está invicta desde 2018, quando perdeu para Amanda Nunes. Na carreira, a lutadora tem 27 vitórias e duas derrotas. O Bellator, onde a atleta é chancelada, foi comprado pela recentemente pela PFL.