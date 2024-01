Khabib recusou quase R$ 200 milhões por nova luta no MMA

De acordo com Daniel Cormier, ex-campeão do UFC e atual comentarista, Khabib Nurmagomedov rejeitou uma oferta para fazer um combate em 2024 que renderia a maior bolsa da história do MMA. O russo teria recusado um valor em torno de 40 milhões de dólares (quase R$ 200 milhões). Não foi a primeira proposta que o ex-campeão recebeu para deixar a aposentadoria de lado. No entanto, Khabib preferiu manter a promessa que havia feito à mãe após o pai, que também era seu treinador, falecer na Rússia, em decorrência de complicações de saúde causadas pela COVID-19, aos 57 anos de idade.

Rapper Drake leva prejuízo milionário no UFC 297

O rapper canadense Drake parece não ter sorte nas apostas esportivas. No último sábado (20/01), ele apostou alto na vitória de Sean Strickland sobre Dricus du Plessis na disputa pelo cinturão dos médios (até 83,9kg.) do UFC 297, mas se deu mal. O sul-africano surpreendeu e venceu o norte-americano por decisão dividida dos juízes, frustrando os planos do artista.Drake revelou que havia apostado 700 mil dólares (cerca de R$ 3,5 milhões) em Strickland, através de um story em seu perfil no Instagram.

Dricus Du Plessis supera Sean Strickland e conquista cinturão dos médios no UFC 297

O peso médio (até 83,9kg.) do Ultimate tem um novo campeão. Na luta principal do UFC 297, realizado neste sábado (20), em Toronto (CAN), Dricus Du Plessis surpreendeu e superou Sean Strickland em luta marcada pelo equilíbrio. Em confronto de cinco rounds, o sul-africano alternou entre bons e maus momentos, mas convenceu dois dos três juízes, levando o triunfo na decisão dividida.

Cris Cyborg volta a dar show e segue invicta no Boxe

Campeã peso-pena do Bellator e considerada um dos principais nomes da história do MMA feminino, Cris Cyborg manteve sua invencibilidade no Boxe, agora com duas vitórias em duas lutas. Na última sexta-feira (19), em Temecula, na Califórnia (EUA), a brasileira entrou em ação pelo evento WFC 163 e precisou de pouco mais de um minuto para nocautear a americana Kelsey Wickstrum de forma espetacular

Recém-contratado, medalhista olímpico de taekwondo estreia no UFC 299

No início de dezembro de 2023, Robelis Despaigne foi contratado pelo Ultimate e rapidamente teve seu nome cercado pelo ‘hype’ dos fãs, sobretudo por conta de suas credenciais na trocação. E aparentemente, não são só os torcedores que apostam suas fichas no medalhista olímpico de taekwondo. Afinal de contas, pouco mais de um mês após reforçar o plantel da liga, o gigante cubano já foi escalado para estrear em um dos cards de destaque do início de 2024: o UFC 299.