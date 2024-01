Lutador de Ananindeua, Eduardo 'Camelo' Ramon, retorna ao Brasil após sucesso na China

Eduardo Ramon, conhecido no MMA como Camelo, acaba de voltar ao Brasil após uma bem-sucedida temporada na China. O atleta de Ananindeua passou seis meses no país oriental, onde conquistou cinco vitórias, uma no kickboxing e quatro no MMA, todas por finalização. Agora, ele está de volta e já tem data marcada para retornar à China para competir no GP meio-médio do JCK, um evento de lutas marciais onde o campeão receberá um prêmio de US$ 1 milhão.

VEJA MAIS

Camelo, que foi para a China por um convite para ser sparring, destacou os desafios de treinar e competir em um país com clima e cultura diferentes. Em dezembro de 2023, ele finalizou o chinês Wuerken Sulitanhali no primeiro round, conquistando uma vaga para disputar o GP do JCK.

“Um amigo, Reginaldo Vieira, campeão do TUF, fez o convite para ajudar um atleta em fase de treinamento na China e, quando cheguei lá, apareceu oportunidade para lutar. Nada foi fácil, o fato de estar em outro país com clima e cultura diferente foi uma grande dificuldade no início”, contou.

O lutador, que representa Ananindeua, falou sobre o apoio da Prefeitura local, que o tem auxiliado em sua jornada esportiva. Ele destacou a importância do suporte para atingir seus objetivos e expressou sua honra em representar a cidade no cenário asiático do MMA. “Foi uma grande honra representar o nosso país no cenário asiático do MMA. Eu sou nascido e criado no município de Ananindeua, sei que será um grande desafio, mas farei de tudo para que o nome da minha cidade tenha lugar de destaque”, disse Camelo.

De volta ao Brasil para rever a família, Camelo focará nos treinos iniciais para a próxima etapa. Ele retornará à China em março para a fase final de preparação e a disputa do GP. Com mais de dez anos de carreira, o paraense acumula 25 vitórias e oito derrotas no MMA profissional.