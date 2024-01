Bom de Bola, Bom de Escola: Projeto oferece esportes gratuitos para jovens em Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), iniciou as matrículas para o projeto esportivo "Bom de Bola, Bom de Escola". O período de inscrições vai de 29 de janeiro a 2 de fevereiro e as aulas começarão no dia 5 de fevereiro. O projeto oferece modalidades como futsal, futevôlei, vôlei, vôlei de praia e basquete para jovens de 7 a 17 anos.

VEJA MAIS

As inscrições devem ser realizadas na sede da SELJ, localizada na TV.WE 30, nº 311, Cidade Nova 5, próximo ao colégio CEDEMI, Coqueiro, Ananindeua, no horário das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira. Os interessados devem apresentar a seguinte documentação.

1 foto 3x4

Cópia do RG e CPF do aluno

Cópia do RG e CPF do responsável

Cópia do comprovante de residência

Cópia da declaração de matrícula escolar ano 2024

Cópia do boletim escolar ano 2023

O projeto visa combater o sedentarismo, incentivando a prática esportiva entre crianças e adolescentes. Além dos benefícios físicos, as atividades esportivas contribuem para a saúde mental, interação social, autoestima e autoconfiança dos participantes. As aulas acontecem durante o ano inteiro em dois polos na cidade: Polo I, na Quadra da Cidade Nova 2, WE 19, e Polo II, na Quadra da Cidade Nova 4 (antiga quadra do final da linha).

Para o diretor de esporte da SELJ e educador físico Ricardo Rodrigues, o sedentarismo é uns dos maiores problemas atuais a serem combatidos. “A prática de atividades físicas e de esporte melhoram a coordenação motora e aprimoram a cognição de crianças e adolescentes, assim como na saúde mental, interação social, autoestima e autoconfiança”, salientou.