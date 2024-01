Projeto oferece aulas gratuitas de treino funcional, ritmos e futevôlei em Ananindeua

Estão abertas as inscrições para aulas gratuitas de funcional, ritmos e futevôlei em Ananindeua. O projeto, denominado "Cidade Saúde", visa incentivar a prática de atividade física e promover um estilo de vida mais saudável para os moradores do município.

As inscrições podem ser feitas de 29 de janeiro a 2 de fevereiro na sede da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), localizada na TV.WE 30, nº 311, Cidade Nova 5, próximo ao colégio CEDEMI, no Coqueiro. As aulas iniciarão em 6 de fevereiro e serão realizadas nos polos I (Quadra da Cidade Nova 2, WE 19) e II (Quadra da Cidade Nova 4, antiga quadra do final da linha).

O projeto tem como objetivo o combate ao sedentarismo, proporcionando benefícios à qualidade de vida física e mental dos participantes. As atividades incluem funcional, ritmos e futevôlei, sendo direcionadas para pessoas a partir de 15 anos.

“As aulas promovem a socialização, melhoram a coordenação motora, aumentam a disposição física, e contribuem para a saúde mental, além de proporcionar um ambiente motivador para alcançar metas de condicionamento físico”, explicou a acadêmica de educação física Fabyola Chagas, que auxilia nas aulas coletivas.

A documentação necessária para a inscrição inclui uma foto 3x4, cópias do RG e CPF do aluno, cópia do comprovante de residência, atestado médico ou termo de responsabilidade. O atestado médico pode ser obtido em qualquer posto de saúde e, caso não seja apresentado no momento da inscrição, o interessado deverá assinar o termo de responsabilidade.

O programa não apenas oferece aulas de atividade física, mas também busca criar um ambiente motivador para o alcance de metas de condicionamento físico, promovendo a socialização, melhoria da coordenação motora e disposição física. O secretário Alex Melul destaca a importância do projeto na promoção da saúde física e mental da comunidade. "Para que as aulas se tornem ainda mais dinâmicas e estimulantes para os participantes, a SELJ durante o ano também realiza atividades dentro do próprio projeto”, concluiu.