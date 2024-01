Ação em Belém, Ananindeua e Marituba faz cadastros na Tarifa Social, para descontos na conta de luz

Bairros de Belém, Ananindeua e Marituba estão recebendo, ao longo desta semana, uma ação da concessionária de energia elétrica do Estado com serviço de cadastro na Tarifa Social, que concede até 65% de desconto na conta de luz para os clientes de baixa renda. Os atendimentos da E+ Caravana Equatorial são realizados em cinco endereços diferentes, até a próxima sexta-feira (26). A ação começou na última segunda-feira (22), em quatro pontos da Região Metropolitana de Belém, e se estendeu para mais um endereço nesta terça-feira (23). O encerramento da Caravana será no sábado (27), com atendimentos na Feira da Francisquinho, em Ananindeua.

VEJA MAIS

“Semanalmente temos ações em vários municípios do estado, com o intuito de chegarmos a esses clientes que podem ter acesso ao programa, mas ainda não se cadastraram. Com o desconto na conta de energia, as famílias conseguem redirecionar o valor para outros custos, como alimentação e lazer, por exemplo”, explicou Jorivaldo Taveira, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

Durante a Caravana, o público que atende os critérios pode fazer a inscrição na Tarifa Social, e ainda ter acesso a outros serviços, entre eles a negociação de débitos e troca de lâmpadas convencionais pelas de led.

Quem tem direito à Tarifa Social

Criada pela Lei n° 10.438, de 26 de abril de 2002, a Tarifa Social concede descontos para os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda. O cliente precisa comprovar renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Os descontos variam de acordo com a parcela de consumo mensal de energia e podem chegar a 65% da tarifa.

Lâmpadas de led

No caso da troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de led, que visa incentivar o consumo sustentável e pode proporcionar às famílias uma economia de até 80% na iluminação residencial, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e ainda estar em dia com a distribuidora. Segundo a concessionária de energia, cada cliente poderá trocar até cinco lâmpadas.

Negociação de débitos

A empresa também vai analisar individualmente o caso de cada cliente que busca negociação de débitos. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Veja os locais da E+ Caravana Equatorial

1 - E+ Caravana – Belém (Parque Verde)

Onde: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro ao lado do Condomínio Cidade Jardim II)

Quando: 22 a 26 de janeiro

Hora: das 8h30 às 14h

2- E+ Caravana – Belém (Parque Verde)

Onde: Paróquia Natividade Do Nosso Senhor Jesus Cristo (conjunto Jardim Sideral - rua Ariri, Nº 2100 )

Quando: 23 a 26 de janeiro

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

3 - E+ Caravana – Marituba (Imperial)

Onde: Comunidade Santa Catarina Labouré (rua Parque das Palmeiras, loteamento Imperial QD 05 - N° 42)

Quando: 22 a 26 de janeiro

Hora: das 8h30 às 12h e 13h às 16h

4 - E+ Caravana - Ananindeua (Centro)

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102)

Quando: 22 a 26 de janeiro

Hora: das 8h30 às 14h

5 - E+ Caravana- Ananindeua (Guanabara)

Onde: Quadra de esporte da Praça Lauro Leite (rua do Fio – Praça Lauro Leite, N° 550)

Quando: 22 a 26 de janeiro

Hora: das 8h30 às 12h e 14h às 16h

6 - E+ Caravana- Ananindeua (Atalaia)

Onde: Feira da Francisquinho (rua Areal, esquina com São Benedito)

Quando: 27 de janeiro

Hora: das 8h30 às 12h