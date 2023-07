Tarifa social: usuários de Belém e Ananindeua podem receber desconto de até 65% na conta de luz

Famílias com baixa renda que residem em Belém e Ananindeua, podem participar de um mutirão de cadastros na Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede até 65% de desconto na conta de luz. Durante a ação, os clientes também terão a oportunidade de negociar débitos e trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas de LED.

No bairro do Tapanã, em Belém, a programação ocorre até o dia 28 de julho, das 8h30 às 12h. Já no bairro do Parque Verde, a ação ocorre entre os dias 25 a 28 de julho, das 8h30 às 12h. Em Ananindeua, a iniciativa acontecerá de 25 a 27 de julho, das 8h30 às 12h. O distrito de Icoaraci também recebe a ação, no dia 29 de julho, das 8h30 às 12h.

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é um programa do Governo Federal que ajuda as famílias de baixa renda, quilombolas, indígenas ou que recebem o Benefício da Prestação Continuada – BPC, a conseguirem descontos na conta de energia elétrica. Para fazer a inscrição é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular.

Além do cadastro na Tarifa Social, os clientes também poderão realizar a troca de lâmpadas pelo Programa de Eficiência Energética, que incentiva o consumo sustentável. A cada cliente é permitida a troca de até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, mediante apresentação de RG, CPF do titular da conta e estando em dia com a distribuidora. Com a utilização de lâmpadas de LED é possível ter uma economia de até 80% na iluminação residencial.

Negociação de débitos

Cada cliente terá o seu caso analisado individualmente. Podem participar do mutirão de negociação os clientes com pelo menos três faturas em atraso, além dos consumidores que tenham parcelamento junto à distribuidora. É necessário levar o documento de identificação com foto e os números de RG e CPF e as faturas a negociar.

Serviço:

1 – E+ Comunidade – Belém

Onde: Organização de Entidades Comunitárias Ecológicas do Estado do Pará (conjunto Parque Arthur Bernardes, rua B - N °9, bairro do Tapanã)

Quando: até 28 de julho

Hora: das 8h30 às 12h

2 – E+ Comunidade – Belém

Onde: Central do Cadastro Único (avenida Augusto Montenegro – ao lado do Condomínio cidade jardim II - Parque Verde)

Quando: de 25 a 28 de julho

Hora: das 8h30 às 12h

3 – E+ Comunidade – Ananindeua

Onde: Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat) - (rua Cláudio Sanders, Nº 102 – bairro Centro)

Quando: de 25 a 27 de julho

Hora: das 8h30 às 12h

4 – E+ Comunidade – Icoaraci

Onde: Rádio Sorriso FM (avenida Augusto Montenegro, Nº 132, bairro Campina de Icoaraci, próximo ao hospital Abelardo Santos)

Quando: dia 29 de julho

Hora: das 8h30 às 12h

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).