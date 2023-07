Concessionária faz mutirão de cadastros no programa Tarifa Social

A Equatorial Pará promove um mutirão de cadastros no programa Tarifa Social, que oferece descontos de até 65% na conta de energia para os clientes de baixa renda. Além disso, durante a ação, os participantes têm a oportunidade de negociar débitos e trocar lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED.

A iniciativa ocorrerá em diferentes bairros e datas: em Belém, no bairro do Tapanã, de 17 a 21 de julho, das 8h30 às 12h; em Ananindeua, no bairro Centro, de 17 a 20 de julho, também das 8h30 às 12h; e em Mocajuba, no bairro Fazenda, de 18 a 20 de julho, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30.

É importante ressaltar que a Tarifa Social é um benefício do Governo Federal. Para se inscrever, é necessário comprovar uma renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar cadastrado no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia em nome do titular.

Segundo Cleiton Soares, analista de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, destaca que o desconto varia de 10% a 65%, dependendo da faixa de consumo.

Além do programa Tarifa Social, os clientes também têm a oportunidade de participar do Programa de Eficiência Energética da distribuidora de energia. Através desse programa, é possível trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, que proporcionam uma economia de até 80% na iluminação residencial. Para realizar a troca, é necessário apresentar RG e CPF do titular da conta e estar em dia com a distribuidora. Cada cliente pode trocar até cinco lâmpadas.

Outra facilidade oferecida durante o mutirão é a negociação de débitos. Os clientes que possuem pelo menos três faturas em atraso ou que possuam parcelamentos com a distribuidora podem participar dessa iniciativa. É necessário levar documento de identificação com foto, números de RG e CPF, e as faturas a serem negociadas.

Os locais e datas para o mutirão são os seguintes: em Belém, na Organização de Entidades Comunitárias Ecológicas do Estado do Pará (conjunto Parque Arthur Bernardes, rua B - N°9, bairro do Tapanã), de 17 a 21 de julho, das 8h30 às 12h; em Ananindeua, na Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (rua Cláudio Sanders, Nº 102 – bairro Centro), de 17 a 20 de julho, das 8h30 às 12h; e em Mocajuba, na Semas (travessa Raimundo Cunha, 276, bairro Fazenda), de 18 a 20 de julho, das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30.