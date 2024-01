Luta de MMA termina com chute duplo raro que nocauteia lutador; vídeo

O lutador sul-coreano Sung Woong Kim conseguiu um feito raro no último sábado (20), ao vencer o japonês Takahiro Komakine com um chute duplo no Black Combat 10, em Seul, na Coreia do Sul.

A sequência de golpes começou com uma ameaça de armlock realizada por Kim, obrigando Komakine a adotar uma postura defensiva. No entanto, o lutador sul-coreano surpreendeu o adversário com um chute no rosto, seguido de um chute alto na cabeça.

O chute duplo de Kim é um movimento raro no MMA. É preciso muita precisão e timing para acertar dois golpes seguidos com tanta potência.

Os dois golpes foram certeiros e levaram Komakine, desacordado, ao chão. O japonês não conseguiu levantar e foi declarado nocauteado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)