Ex-campeão do UFC, Cain Velasquez retorna ao torneio com tornozeleira eletrônica; entenda

O ex-campeão do UFC, Cain Velasquez, fez um retorno notável ao cenário das lutas no último sábado (13), chamando a atenção por estar usando uma tornozeleira eletrônica. O norte-americano, que enfrenta uma acusação de tentativa de homicídio em liberdade, atuou como corner de Gabriel Benitez no evento.

Após mais de oito meses de reclusão no condado de Santa Clara, na Califórnia, Velasquez deixou a prisão mediante o pagamento de uma fiança de US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,8 milhões). Mesmo enfrentando a acusação, o lutador recebeu autorização para treinar Benitez.

Cain Velasquez com a tornozeleira eletrônica. (Reprodução Twitter)

Entenda o caso

O caso que envolve Cain Velasquez remonta a 28 de fevereiro de 2022, quando foi preso sob a acusação de perseguir Harry Goularte, 43 anos, e disparar contra o carro que o transportava. Este último era acusado de molestar um parente menor de idade de Velasquez, revelado posteriormente nos documentos do caso como sendo o filho de quatro anos do lutador.

Goularte estava acompanhado de sua mãe e padrasto, Paul Bender, que foi atingido duas vezes, mas não sofreu ferimentos fatais. Velasquez agora se encontra no centro de uma complexa situação legal, continuando sua conexão com o mundo das artes marciais mistas mesmo diante dessas adversidades jurídicas.