UFC confirma luta entre paraense Deiveson Figueiredo e ex-desafiante ao cinturão dos galos

O UFC confirmou a luta entre o paraense Deiveson Figueiredo e o ex-desafiante ao cinturão do peso-galo Marlon Vera. De acordo com o UltImate, o combate irá ocorrer no próximo dia 3 de agosto, no UFC Fight Night de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Esta será a segunda luta de Deiveson, conhecido como Daico, o Deus da Guerra, no ano. O paraense, que é ex-campeão do peso-mosca, lutou em abril, no UFC 300 e venceu o ex-detentor do título dos galos Cody Garbrandt por finalização.

VEJA MAIS

Agora, no terceiro desafio na nova categoria, o lutador de Soure, no Marajó, vai encarar o equatoriano Marlon Vera, que vem de derrota para o campeão Sean O'Malley.

Deiveson decidiu subir de categoria após diversos problemas para bater o peso dos moscas (até 56 kg). Assim, com a perda do título para Brandon Moreno, o paraense fez a transição e estreou muito bem nos galos, com uma vitória convincente por decisão em cima de Rob Font.

Em sexto no ranking, o paraense vai encarar o quarto colocado e ex-desafiante ao título. A expectativa é que com mais uma vitória, Figueiredo suba mais na lista e consiga disputar o cinturão, que o seu grande objetivo.

Antes do anúncio da luta, Figueiredo chegou a desafiar Dominick Cruz, ex-campeão da divisão. No entanto, o lutador não entra em ação desde 2022. Curiosamente, no último combate do norte-americano, ele foi nocauteado por Marlon Vera.

Marlon Vera perdeu a luta contra O'Malley por decisão dos juízes no último mês de março. Natural do Equador, o lutador tem 31 anos e um cartel com 23 vitórias e nove derrotas. Está no UFC desde 2014 e é um dos nomes fortes da organização.

Deiveson Figueiredo busca o segundo título no UFC. Ex-campeão dos moscas tem 36 anos e está no UFC desde 2017. Até o momento são 23 vitórias e apenas três derrotas na carreira.

O UFC Fight Night de Abu Dhabi ainda terá Vicente Luque contra o veterano Nick Diaz. Já a brasileira Mackenzie Dern vai encarar a mexicana Lupita Godinez.