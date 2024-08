Paraense Deiveson Figueiredo sobe no ranking do UFC e vive expectativa por disputa de cinturão

O paraense Deiveson Figueiredo subiu mais uma posição no ranking do peso-galo (até 61,2 kg) do UFC. Após a vitória em cima de Marlon Vera, Daico, o Deus da Guerra, entrou no top 5 da categoria e quer lutar pelo cinturão. Em entrevista para o site norte-americano MMA Fighting, o lutador falou sobre a disputa pelo título da divisão e afirmou que Sean O'Malley, atual campeão, também quer esse confronto.

“Eu sei que essa vitória sobre 'Chito' Vera pode me levar a uma disputa de título em breve. Não sei o que vem a seguir. Eu vendo lutas melhor, mas não sei o que Dana White e os chefes estão planejando. Sean O’Malley sabe que sou um incômodo para ele. Ele vem me provocando desde que subi de peso. Sei que sou eu quem ele quer enfrentar. Temos que fazer o Dana [White] querer essa luta também”, declarou o paraense.

Deiveson é ex-campeão da categoria dos moscas (até 56,7 kg). No entanto, por conta de diversas dificuldades com o peso, o lutador optou por subir de categoria. Na divisão dos galos, o paraense já fez três lutas e venceu todas. A mais contundente foi contra o ex-campeão dos 61 kg Cody Garbrandt, quando Daico finalizou no segundo round.

Já contra Marlon Vera, a vitória veio por decisão unanime dos juízes. O combate ocorreu no badalado UFC Abu Dhabi, no dia 3 de agosto.

Saen O'Malley vai defender o seu cinturão contra o georgiano Merab Dvalishvili no UFC 306 em setembro. A frente de Deiveson no ranking da categoria há Umar Nurmagomedov, que venceu Cory Sandhagen e que também vive a expectativa para disputar o título.

Na entrevista, o paraense falou sobre os outros possíveis adversários. Apesar do estilo diferente entre os lutadores, Daico acredita que pode fazer uma boa e impor seu jogo para conquistar o título.

“Seria mais difícil fazer luta agarrada com Umar e Merab, mas posso impor meu jogo e me tornar campeão. O’Malley se mexe muito e é difícil de ser tocado, mas eu seria agressivo em pé contra ele. Ele se mexe bem e tem bom boxe, mas não vejo muito poder ali. Ele solta muitos chutes, mas não vejo golpes duros que nocauteiam e machucam os oponentes. Seria muito difícil ele me nocautear”, analisou Deiveson Figueiredo.

Natural de Soure, na Ilha do Marajó, o lutador tem 36 anos e um cartel recheado de vitórias. Até o momento, são 24 triunfos, três derrotas e um empate. Figueiredo busca entrar para o seleto grupo de atletas que conquistaram titulo em duas categorias diferentes.