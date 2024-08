Brasileiro Alex Poatan, do UFC, é acusado de estupro por influenciadora dos Estados Unidos

Alex Poatan, lutador brasileiro do UFC, está no centro de uma grave acusação de estupro feita pela influenciadora norte-americana Meredith Brown, de 21 anos.

A denúncia foi publicada por Brown em suas redes sociais. Ela alega ter sido forçada a manter relações sexuais com Poatan, de 37 anos, após o evento UFC 302, realizado em junho deste ano, nos Estados Unidos.

Em um extenso relato dividido em três partes, Meredith Brown compartilhou detalhes de sua interação com Poatan, que começou com um convite para conhecê-lo juntamente com uma amiga. Segundo a influenciadora, o primeiro encontro com o lutador aconteceu antes mesmo da luta, em uma academia localizada em Nova Jersey.

Segundo o relato, o suposto estupro teria ocorrido após o UFC 302, quando Poatan retornou ao hotel. Meredith afirma que, apesar de ter recusado repetidamente, o lutador insistiu em ter relações sexuais com ela. Sentindo-se intimidada pelo porte físico do atleta, ela acabou cedendo às suas investidas.

"Sei que muitos não vão acreditar em mim e vão achar que estou atrás de fama e coisas do tipo, mas só quero me sentir normal novamente e espero que encontrar a coragem para contar minha história seja o primeiro passo nessa direção", declarou Meredith Brown em sua publicação. Até o momento, Alex Poatan e sua equipe não se pronunciaram sobre as acusações.