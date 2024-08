Paraense Deiveson Figueiredo vence Marlon Vera e dispara: 'Quero lutar pelo cinturão'

O paraense Deiveson Figueiredo está a um passo de lutar pelo cinturão do galos do UFC. Neste sábado (03), em Abu Dhabi, nos Emirado Árabes, o Deus da Guerra venceu Marlon Vera por decisão unânime e manteve a invencibilidade na divisão.

Após três assaltos disputados, Deiveson conseguiu a sua terceira vitória na categoria.

Lutando no peso-galo (até 61,7kg), o ex-campeão peso-mosca do UFC, conseguiu a boa marca na nova categoria ao batero atual número 4 da organização, o equatoriano Marlon Vera. O marajora, que é o 6 da categoria peso-galo, deve tomar a posição do rival na próxima atualização do ranking.

Por conta do resultado, Deiveson pediu a Dana White, presidente do Ultimate, para brigar pelo cinturão no seu próximo combate. Ele enfrentará o vencedor de Sean O'Malley e Merab Dvalishvili, em luta realizada no UFC 306, em setembro.

"Um cara muito duro. Chito (Vera), muito obrigado por hoje, lutei bem. Dana, eu bati o Chito Vera hoje, dei um nocaute nesse cara. Merab, O'Malley, eu quero o meu cinturão! Eu quero ser o próximo a lutar pelo cinturão", disse o brasileiro.