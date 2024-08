Deiveson Figueiredo é desafiado por Petr Yan

Ex-campeão dos pesos-galos (até 61,2 kg) do UFC, Petr Yan lançou um desafio a Deiveson Figueiredo para o último evento de pay-per-view da organização em 2024, que acontecerá em dezembro. Conhecido por seu estilo agressivo e técnica apurada, o russo expressou o desejo de enfrentar o brasileiro, que tem impressionado na divisão dos galos após uma carreira vitoriosa nos moscas (até 56,7 kg). Tudo começou quando Yan manifestou interesse em lutar no card de dezembro, que pode ter Conor McGregor x Michael Chandler no confronto principal. Questionado por um fã sobre quem gostaria de enfrentar, o ex-campeão foi direto: Deiveson Figueiredo. “Eu quero lutar no último card de PPV do ano... Deiveson Figueiredo”, disse o lutador em sua conta oficial no ‘X’ (antigo Twitter).

Adversário de Poatan é suspenso por doping pela Comissão Atlética de Nevada

A Comissão Atlética de Nevada (NSAC) emitiu oficialmente, nesta quarta-feira (28), uma suspensão de quatro meses e meio para o meio-pesado (até 93 kg) Khalil Rountree, após ser flagrado em um exame antidoping em maio deste ano, realizado pelo programa 'Combat Sports Anti-Doping' (CSAD), responsável pelos testes na organização. O período de suspensão termina antes do dia 5 de outubro, o que permitirá que Rountree ainda enfrente Alex Poatan pelo título da categoria no UFC 307, que será realizado em Salt Lake City, Utah.

Ex-lutador da Chute Boxe, Michael Costa lança livro best-seller nos EUA

Um dos grandes nomes formados pela tradicional equipe Chute Boxe e ex-companheiro de estrelas como Wanderlei Silva, Anderson Silva e Maurício Shogun, Michael Costa inicia uma nova jornada, mas sem se afastar de suas raízes. O ex-lutador de MMA lançou um livro intitulado *Path to The Cage: A Guide to Building Your MMA Career*, que conquistou o público, alcançando o topo em três categorias diferentes na Amazon dos Estados Unidos: MMA, Artes Marciais e Sociologia do Esporte.

Cezar Mutante e Alan Nuguette agitam Brasília em evento de capoeira

Brasília será palco do maior evento de capoeira do mundo. O VMB 100k, com uma premiação inédita de R$ 100 mil, reunirá os principais nomes da modalidade entre os dias 8 e 12 de outubro no Arena Hall. A superluta entre Cezar Mutante e Alan Nuguette, ambos ex-lutadores do UFC, promete agitar a capital federal.

Veterano do UFC, WEC e Strikeforce morre nos Estados Unidos

O mundo do MMA perdeu mais um integrante. Nesta segunda-feira (26), familiares do ex-lutador Benji Radach anunciaram sua morte por meio de uma publicação no Facebook. Ele tinha 45 anos. A causa do óbito não foi divulgada. Na maior organização do esporte, Radach fez três combates em 2002, com destaque para uma vitória contra Nick Serra (irmão do ex-campeão Matt Serra) e uma derrota para o futuro campeão dos leves (até 70,3 kg), Sean Sherk.

LFA 191, nesta sexta (30), pode definir os próximos passos rumo ao cinturão peso-pena

Os pesos-penas Wellington Prado, o Predador, e Keweny Lopes, o Leão, são os protagonistas do LFA 191, que será realizado nesta sexta-feira (30/8), em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Dependendo da performance, o vencedor deste duelo dará largos passos rumo à disputa do cinturão da categoria. O card principal do LFA 191 será transmitido ao vivo e com exclusividade pelo UFC Fight Pass, a partir das 21h (horário de Brasília). O card preliminar será transmitido ao vivo pelo YouTube do LFA, a partir das 17h.

CARD COMPLETO:

LFA 191

Ginásio do Polvilho, Cajamar, São Paulo

Sexta-feira, 30 de agosto de 2024

Card principal – 21h, no UFC Fight Pass

Peso-pena: Wellington Prado x Keweny Lopes

Peso-médio: Lucas Fernando x Pedro Oliveira

Peso-galo: Michel Lima x Luan Matheus

Peso-mosca: Lincon Santos x Kleberson Souza

Peso-palha: Maria Luiza de Abreu x Gabriela Fujimoto

Peso-galo: João Lucas da Costa x Rafael Pereira

Card preliminar – 19h, ao vivo e grátis no UFC Fight Pass

Peso-galo: Mateus Soares x Mackson Lee

Peso-pena: Demison Rodrigues x Luan Pedroso

Peso-galo: Marcos Aurélio x Andrey Silva

17h, ao vivo e grátis no YouTube do LFA

Peso-pesado: Guilherme Pat x Maurício Queiroz

Peso-galo: Jenilto Matos x Giovanni Garcia

Peso-mosca: Ruth Pereira x Amanda Vargas

Peso-leve: Felipe Guidani x John Bryan