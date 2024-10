Imagens fortes: Rountree tem rosto desfigurado após luta com Alex Poatan, que mantém cinturão

O brasileiro Alex “Poatan” Pereira nocauteou Khalil Rountree Jr no quarto assalto do UFC 307, pela categoria dos meio-pesados (até 93kg), na madrugada deste domingo (06), em Utah (EUA). Além de sair derrotado, o norte-americano saiu quase irreconhecível do octógono.

Com isso, Poatan manteve o cinturão dos meio-pesados no UFC 307.

Kalil Rountree Jr. ficou com um olho fechado por inchaço e inúmeros cortes profundos na face.

Dana White, presidente do UFC, postou uma foto do norte-americano após o nocaute. Porém, mesmo com o rosto castigado, Kalil Rountree Jr. e Poatan receberam o bônus de 50 mil dólares por luta da noite.

"Ele não teve medo desde o primeiro round. Khalil Rountree entrou lá e começou a atacar no minuto em que o sinal tocou. Sem medo, sem nervosismo. Talvez ele estivesse nervoso, mas se estivesse, não demonstrou. Ele enfrentou um dos caras mais durões de todos os tempos e começou a se embolar com ele. Foi incrível”, elogiou Dana.

Khalil saiu do octógono direto para o hospital de Utah e não participou da coletiva de imprensa do evento. Ele remendou os cortes e recebeu os pontos no rosto para amenizar as feridas.