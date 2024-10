Na terceira defesa de título, Alex 'Poatan' se tornou a 'cara' do UFC em apenas três anos

O brasileiro Alex "Poatan" Pereira se prepara para a terceira defesa de cinturão na categoria meio-pesado (até 93 kg). Aos 37 anos, uma idade em que muitos lutadores de MMA consideram a aposentadoria, o lutador vive o melhor momento de sua carreira. Neste sábado (5), o atleta que, em apenas três anos, se tornou o principal lutador do UFC e do Brasil, vai enfrentar o estadunidense Khalil Rountree Jr.

Desconhecido pelo grande público, Poatan estreou no UFC em novembro de 2021 e rapidamente se destacou como um dos principais lutadores da organização. Atleta de poucas palavras, calmo e sem grandes produções de marketing para promover suas lutas, ele é apadrinhado pelo ex-campeão dos meio-pesados Glover Teixeira. Alex estreou em um momento em que o esporte no Brasil passava por um período sem "ídolos", conquistando a admiração dos torcedores brasileiros.

Natural de São Paulo, o lutador chegou ao UFC com apenas quatro lutas profissionais de MMA em seu cartel, tendo uma derrota. No entanto, por conta de sua carreira consolidada no kickboxing, onde foi campeão do Glory e derrotou o nigeriano Israel Adesanya duas vezes, considerado um dos melhores de sua geração, criou-se grande expectativa em torno de Alex, e o UFC decidiu investir em sua trajetória.

Com o marketing para promover a "trilogia" entre Alex e Adesanya, o UFC tratou de dar experiência ao brasileiro, agendando três lutas em um intervalo de sete meses contra adversários de peso, como Bruno Silva e o ex-campeão Sean Strickland.

Um ano após sua estreia na organização, Poatan foi escalado para disputar o cinturão contra Israel Adesanya e, para a surpresa de muitos, o brasileiro nocauteou o nigeriano com facilidade na divisão dos médios, tornando-se campeão com apenas quatro lutas no Ultimate.

No entanto, o reinado nos médios não durou muito. Na revanche, Adesanya devolveu o nocaute e recuperou o cinturão, o que forçou Poatan a subir para a categoria dos meio-pesados. Na nova categoria, ele já acumula quatro vitórias, sendo três pelo cinturão. O brasileiro "varreu" o top 3 da divisão, derrotando grandes nomes como Jiri Prochazka, Jan Blachowicz e Jamahal Hill.

Agora, três anos após sua estreia no UFC e com dois cinturões em categorias diferentes, Alex Poatan Pereira tem a chance de alcançar a impressionante marca de três defesas de cinturão em 175 dias.

Se for bem-sucedido, ele quebrará o recorde de Ronda Rousey, que defendeu o título três vezes em 189 dias.

Diante do "desconhecido" Rountree, oitavo colocado do ranking, Alex Poatan Pereira vai, mais uma vez, provar — se é que precisa — que o UFC fez um investimento acertado, mantendo o único cinturão do Brasil na organização.

"É uma luta perigosa. Acho que o estilo dele combina muito com o meu jogo. Ele é um cara agressivo, e prefiro isso a um adversário mais receoso. Para mim, é muito bom", analisou Poatan.

Khalil Rountree tem 34 anos, 13 vitórias e 5 derrotas na carreira. No UFC desde 2016, o estadunidense teve muitos altos e baixos na organização, mas vive agora o melhor momento de sua carreira, ocupando a oitava colocação no ranking da divisão.

O evento

Além da luta principal entre Poatan e Rountree Jr., o UFC 307, que ocorre em Salt Lake City, nos Estados Unidos, terá a disputa de cinturão entre a campeã do peso-galo Raquel Pennington e a ex-campeã Julianna Peña.

Outro combate que promete agitar o evento é entre o manauara José Aldo e o norte-americano Mario Bautista. A brasileira Ketlen Vieira enfrentará a campeã olímpica de judô e ex-lutadora da PFL Kayla Harrison no peso-galo, enquanto, no peso-palha, Marina Rodriguez lutará contra sua compatriota Iasmim Lucindo. O evento começa às 19h30, com o card preliminar.