Após vitória relâmpago, paraense Michel Pereira anuncia luta para setembro no UFC; veja

Depois de uma vitória avassaladora em cima de Ihor Potieria no UFC 301, no Rio de Janeiro, em maio, o Paraense Voador Michel Pereira volta ao octógono no dia 14 de setembro para enfrentar Anthony Hernandez, na edição 306 do Ultimate, que está programado para ocorrer em Las Vegas, nos Estados Unidos. O anúncio da luta foi feito pelo brasileiro por meio do Instagram na última quarta-feira (3).

"Aqui vamos nós! 14 de setembro, a Sphere [esfera] em Las Vegas vai ficar pequena. E o Carrapato Hernandez vai conhecer o Revestrés e o Fumo Mix!", escreveu Michel Pereira.

VEJA MAIS

O paraense está em ótima fase no UFC. São oito vitórias seguidas na organização, sendo três na categoria dos médios (84 kg) para a qual Michel subiu no último ano. O último triunfo foi sobre o ucraniano Ihor Potieria, em maio.

No duelo, Michel finalizou o combate com uma guilhotina aos 54 segundos do primeiro round. Com o desempenho, o paraense chegou a 13º posição do ranking da divisão dos médios do UFC.

Na carreira, o Paraense Voador tem um longo histórico. São 31 vitórias e 11 derrotas, além de dois combates sem resultados.

Anthony Hernandez é ex-campeão do LFA e está no Ultimate desde 2019. O norte-americano está invicto há cinco lutas. O último desafio do lutador foi contra o russo Roman Kopylov, em fevereiro. Ao todo, o adversário de Michel Pereira tem 12 triunfos e apenas duas derrotas na carreira.

A luta entre os dois ainda não foi confirmada oficialmente pela organização e nem o card do evento foi divulgado. Como será uma edição numerada, a noite terá disputa de cinturão, mas, não se sabe de qual categoria será.

Luta contra companheiro negada

Logo após a vitória no UFC Rio, foi levantada a hipótese do paraense enfrentar Roman Dolidze, da Geórgia. Contudo, Michel negou o combate com a justificativa de que os dois são companheiros de equipes na Xtreme Couture, que tem sede em Las Vegas, nos Estados Unidos. Caso a luta fosse aceita, Pereira teria que mudar de academia e não teria tempo de se preparar, além de considerar o adversário como um amigo, por isso, não aceitou o duelo contra o 11º colocado do ranking.

Solidariedade

Michel usou a folga que teve nos últimos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O lutador se juntou a centenas de voluntários para resgatar pessoas e animais que estavam presos em casas e escombros.